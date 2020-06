Wat vind jij: Ook andere sectoren verdienen een coronabonus

Medewerkers in de zorg krijgen eenmalig een bonus van 1000 euro netto. Het bedrag is een manier om de zorgsector te bedanken voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis. Dat heeft minister De Jonge vandaag bekend gemaakt.

Het bedrag is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel, zoals schoonmakers, in alle sectoren van de zorg die in hun werk direct of indirect de gevolgen van het coronavirus hebben ondervonden. "Het was een ongekende tijd", zei De Jonge tegen de NOS.

De Tweede Kamer vroeg al aan het begin van de crisis om een bonus voor het zorgpersoneel. De komende tijd moeten worden uitgewerkt hoe de betaling precies in zijn werk gaat. Artsen krijgen in ieder geval de beloning niet.

Meer loon

Afgelopen dinsdag stemde het kabinet nog over een beter loon voor zorgpersoneel. Deze motie werd afgewezen met 73 tegen 71 stemmen. Partijen die 'tegen' waren vonden dat deze discussie op de cao-tafel hoort, partijen die 'voor' waren vonden het hoog tijd voor meer waardering voor zorgmedewerkers.

