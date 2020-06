VIDEO | Oost op het Asfalt: stuntelende trucker of verkeershufter?

Gaat het om een stuntelende trucker, die niet beter weet en medeweggebruikers per ongeluk klem rijdt? Of is deze vrachtwagenchauffeur hufterig bezig en snijdt hij anderen doelbewust de weg af? Hoe dan ook, het is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk rijgedrag dat deze bestuurder laat zien in deze aflevering van Oost op het Asfalt.

Een medeweggebruiker legde met zijn dashcam de capriolen van de trucker vast. Te zien is dat de toch redelijk overzichtelijke rotonde bij de 'Witte Paal' op de N36 een erg lastige hindernis is voor de chauffeur. Hij rijdt twee andere weggebruikers klemvast op de rotonde. Door op de rem te gaan staan, weten ze erger te voorkomen.

Opnieuw in de fout

Daarna vervolgt de trucker zijn weg in de richting van Vriezenveen, waarna hij ter hoogte van de afslag Mariënberg opnieuw opzichtig in de fout gaat. De chauffeur hoort het rechter baanvak aan te houden, maar in plaats daarvan zet hij de richtingaanwijzer aan en gaat om volstrekt onduidelijk reden ineens naar links. Waarmee hij nog een keer een gevaarlijke situatie veroorzaakt.





Oorzaak

Was de chauffeur er bewust op uit om medeweggebruikers het leven zuur te maken? Of was het iemand die nog niet echt wegwijs is in het verkeer? Of dat wellicht ook nooit wordt? Mogelijk was het een combinatie ervan.



Vast staat in ieder geval dat de chauffeur niet zijn gelukkigste moment in het verkeer had. En dat het aan anderen te danken was dat er geen brokken zijn gemaakt.

