Almelose politicus De Olde voor de rechter en dat allemaal om een terrasoverkapping

Heeft Harry de Olde van Partij Vrij Almelo (PVA) gezegd dat een terrasoverkapping bij Taveerne 't Wetshuys illegaal is of niet? Dat leek de vraag waar het vandaag om draaide in de rechtbank in Almelo, maar het ging meer over de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de eigenaren van 't Wetshuys heeft De Olde ten onrechte de naam van hun zaak in een negatief daglicht gezet op landelijke radio en televisie. Hij zou gezegd hebben dat de overkapping door vriendjespolitiek verkregen is en dus illegaal is, zowel op Radio 1 als in het tv-programma Opstandelingen van BNNVARA.

Rond de overkapping van 't Wetshuys is al jaren veel te doen. Eerder was het terras op een verhoging afgeschermd met parasols, vanaf 2016 kwam er een permanente overkapping. Daaraan vooraf is een lange weg van vergunningen aanvragen en overleg met de gemeente geweest, maar alles is volgens eigenaar Jan Torny en uitbaatster Xandrine van Woudenbergh volgens de wet verlopen.

Vriendjespolitiek

Dat werd ook in de rechtszaal meerdere malen benadrukt door advocaat Thomas van Vugt: "Het terras is binnen de toegestane afmetingen en om aan te geven dat er geen sprake is van vriendjespolitiek: de gemeente heeft net een forse huursverhoging van twintig procent bekendgemaakt, daar is niks vriendjes aan."

Volgens Van Vugt is een rectificatie van De Olde op z'n plaats, omdat een politicus niet zomaar wat mag roepen. Daarnaast hebben zijn uitspraken impact op mensen in de stad: bedreigingen aan het adres van Van Woudenbergh en mensen die op Facebook roepen het terras te boycotten.

Geen zaak voor de rechter

Volgens Diederik Briedé, advocaat van De Olde, is het niet aan de rechter om in deze zaak een uitspraak te doen. Hij verbaast zich erover dat alleen De Olde is aangeklaagd en bijvoorbeeld niet BNNVARA. De uitzendingen hoeven niet verwijderd te worden: "Maar vooral omdat dit onderwerp nog steeds op de politieke agenda staat. Een rechter kan De Olde niet het zwijgen opleggen terwijl achteraf misschien blijkt dat de gemeente Almelo niet juist gehandeld heeft."

Briedé wijst vervolgens op het feit dat het gangetje naast 't Wetshuys, de Molensteeg, te smal is voor brandweer en andere hulpdiensten.

Woedende De Olde

Harry de Olde zelf reageert woedend wanneer hij aan het woord komt in de rechtbank. "Ik wil geen ondernemer dwarszitten. Ik ben volksvertegenwoordiger en mag onderzoek doen. Crimineel, illegaal dat heb ik niet gezegd. Ik heb een controlerende taak, dat staat in de wet. Ons kent ons, iedereen hier in de stad weet dat het zo werkt. Maar het woord corruptie heb ik nooit genoemd."

Verder hameren De Olde en zijn advocaat erop dat het fundamentele recht van vrijheid van meningsuiting in het geding komt wanneer De Olde niet mag zeggen als raadslid wat hij wil.

Wat nu anders

Rechter Goffin vroeg zich nog af wat maakt dat de uitspraken van De Olde zo verschillen van eerdere aandacht in de media dat Van Woudenbergh en Torny nu wel een rechtszaak aanspannen. Volgens Van Woudenbergh is De Olde veel te ver gegaan.

"De Olde beweert dat het niet volgens de wet is gegaan, maar dat is onjuist. Het verwijt dat wij door goede politieke connecties (de vader van Van Woudenbergh was ooit wethouder in Almelo, red.) dit hebben kunnen bouwen, is onzin. En dat roepen op landelijke radio en tv, dat kan gewoon niet."

Rectificatie

De eis van de eigenaren van 't Wetshuys is een rectificatie van De Olde omdat de goede naam van 't Wetshuys zou zijn aangetast. Wanneer hij weigert, zou De Olde 2.500 euro per dag moeten betalen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.