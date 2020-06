Tussen duizend en tweeduizend Twentenaren kunnen meedoen met test corona-app

De traceer-app moet helpen bij het bron- en contactonderzoek van de GGD, als iemand besmet is met het coronavirus. De app waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van de patiënt.

Hoe werkt de app? De app houdt via het systeem Bluetooth bij met wie je contact hebt gehad. Dat dat kan de app alleen bij andere mensen die de app óók hebben. Ook weet de app hoe lang jij met een persoon in contact bent geweest.

Als je positief bent getest op het coronavirus, dan zet de GGD dat in je app. Vervolgens gaat de app na met wie jij in de periode daarvoor contact hebt gehad. Al die mensen krijgen dan een waarschuwing dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Het is vervolgens aan de gebruiker om de adviezen in de app op te volgen.

De test gaat in twee fases. Op de campus van de UT wordt de app eerst getest door scholieren van het Stedelijk Lyceum en ouderen. Dan moet duidelijk worden of de functionaliteiten goed werken. Als alles goed gaat, dan volgt de deel twee van de test. Dat is de veldtest in Twente.

Testcoördinator Wolfgang Ebbers legt uit hoe de testfase eruit gaat zien.

Het streven is om dat vanaf 6 juli te doen. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden. Tussen de duizend en tweeduizend Twentenaren kunnen meedoen. "Twente is fantastische regio om te testen, dankzij UT en ook de infrastructuur", zegt Samantha Dinsbach directeur publieke gezondheid GGD Twente.

Zo'n anderhalve week later, op 15 juli, moet de test klaar zijn. Daarna gaat minister De Jonge besluiten of de app voldoet.

Privacy

Er is veel te doen om de privacy van de app. Minister De Jonge zei tijdens de persconferentie gisteren dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van mensen.

Wel wordt getest wat de maatschappelijke impact van de app is. "We zagen dat er veel zorgen waren over privacy. We willen tijdens het ontwikkelen van de app al ethische tests doen, niet pas als 'ie af is. Morgen wordt het ontwerp al ethisch getest door experts", zegt Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek van de universiteit.