Kritiek op mooi rapportcijfer (6,8) gemeente Enschede over bijstand

Er is van verschillende kanten kritiek op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek dat de gemeente Enschede hield onder inwoners met een uitkering. De deelnemers gaven Enschede het rapportcijfer zeven. Raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders stelde vragen over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd: “De vragen werden digitaal gesteld, terwijl uit een onderzoek naar armoede is gebleken dat veertig procent van de deelnemers aan dát onderzoek digitaal niet vaardig is. Dertig procent heeft zelfs niet eens een computer."

Vergeleken met andere grote steden in Nederland wonen er in Enschede veel mensen met een laag inkomen. Een relatief grote groep Enschedeërs heeft een uitkering. De gemeente ondersteunt hen bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. Critici, onder wie het raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders, vinden dat Enschede te streng is voor mensen met een uitkering.

6,8 is een behoorlijk cijfer

Dat beeld komt niet naar voren in het tevredenheidsonderzoek, waarvan wethouder Arjan Kamp deze week de resultaten presenteerde. De deelnemers aan het onderzoek, allemaal inwoners met een uitkering, beoordeelden de dienstverlening van de gemeente met een 6,8. Twee jaar geleden hield Enschede een soortgelijk onderzoek. Toen was het rapportcijfer een 6,1.

Wethouder Arjan Kampman toonde zich bij de presentatie van de onderzoekresultaten tevreden. “Onze dienstverlening is ten opzichte van de vorige onderzoeken nagenoeg op alle onderdelen verbeterd. Het onderzoek bevestigt mijn beeld dat wat én hoe we het doen, goed is en dat de betrokken medewerkers hun werk naar behoren doen.”

Twijfels bij de uitkomst

Niet iedereen deelt die mening. Jan Veldhuizen van het Diaconaal Platform Enschede (DPE) zegt desgevraagd dat hij de wethouder persoonlijk nog gaat aanspreken over de wijze waarop het onderzoek is gehouden. “Ik vind het jammer dat er niet goed over is nagedacht. Door dit onderzoek digitaal te houden is er een grote groep uitgesloten van deze enquête. Daarom heb ik twijfels bij de uitkomst.”

Respons te laag

Margriet Visser: "Slechts veertien procent, 792 mensen, heeft digitaal gereageerd. Dan zou je kunnen zeggen dat dit helaas geen representatief onderzoek is. Juist de grote groep mensen die digitaal niet vaardig zijn, hebben grote moeite om een uitkering aan te vragen of zaken aan te leveren met betrekking tot de inlichtingenplicht of om bijzondere bijstand aan te vragen."

De representativiteit staat volgens wethouder Arjan Kampman niet ter discussie. "Meer dan 5000 mensen met een uitkering hebben per mail een vragenlijst gekregen. 792 stuurden deze terug. Dat is veertien procent. Gebruikelijk is een reactiepercentage tussen de tien en vijftien procent. Op basis van deze respons stelt onderzoeksbureau PIP Advice dat de resultaten van dit onderzoek op hoofdlijnen een goede weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Hierdoor kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de totale groep van uitkeringsgerechtigden in Enschede."

Opstandelingen BNNVARA

De woorden van de wethouder overtuigen Visser niet. "Vanavond is de uitzending van Opstandelingen (BNNVARA, red). Daarin gaat het over schrikbewind van de gemeente Enschede. Wat zou het cijfer zijn van de gedupeerden, die wellicht in de uitzending zitten?" Visser is te zien in de uitzending. "Ik zal het terug moeten kijken. Ik zit in een vergadering over windmolens vanavond."

De hoofdrolspeler van vanavond in Opstandelingen is René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede. Hij is helemaal niet te spreken over het onderzoek. "Laat ze maar een ontevredenheidsonderzoek doen onder de 86 procent die niet heeft gereageerd." Het programma Opstandelingen is vanavond te zien, vanaf half negen op NPO2.

Altenatieven

Zowel Visser als Veldhuizen vragen zich af of de vragen niet op een andere manier gesteld hadden kunnen worden dan alleen digitaal. Dan was de respons wellicht een stuk hoger geweest. Een woordvoerder van de gemeente zoekt nog uit of het onderzoeksbureau alternatieven heeft besproken.