Woede en verdriet over de anderhalve meter afstand

Jan en Wijnie zijn al zeventig jaar samen, en bijna 65 jaar getrouwd. Helaas ging de gezondheid van Wijnie in 2018 sterk achteruit. Ze kwam in een verzorgingshuis terecht. Welk verzorgingshuis wil De Jongh niet zeggen om niet in de problemen te komen. "Het is op zich een open huis, waar ik meerdere keren per week terecht kon", vertelt Jan. "Maar sinds de corona-uitbraak kon dat niet meer".

De laatste drie maanden zagen ze elkaar alleen vanachter het hek dat het terrein scheidt van de openbare weg. "In het begin zwaaide ik naar haar kamer en hoopte dat ze me zag. Totdat ik een mail kreeg dat dat niet meer mocht omdat de andere bewoners daar onrustig van werden."

Doof en astmatisch

Toen twee weken geleden de regels wat werden versoepeld, mocht Jan naar binnen. "We zagen elkaar dan in de recreatieruimte, achter een ruit. Maar we zijn beiden zo doof, dan kunnen we elkaar niet verstaan". Het leverde veel frustratie op. Ze mogen ook wel samen wandelen of in de tuin zitten maar dan moeten ze een mondkapje op. "Voor Wijnie is dat geen optie want dan wordt ze benauwd en ik ben astmatisch."

In weer en wind

Nu treffen de twee bejaarde geliefden elkaar op afspraak in weer en wind bij het hek van de instelling. Wijnie zit in een rolstoel op anderhalve meter van het hek. Jan staat ervoor en probeert een gesprek aan te gaan. De doofheid zit beiden in de weg. Jan: "Ik wilde haar naar huis halen maar dan krijgt ze geen zorg meer." Jan krijgt zelf ook thuiszorg over de vloer.

Feestelijke middagen bij elkaar

Jan vertelt over hun leven voor de coronatijd: "Ik kwam vele malen per week bij haar op de kamer, ik maakte koffie of thee, ik zorgde dat het opgeruimd bleef en we praatten wat. En dan kwam ze iedere zondagmiddag met de rolstoeltaxi naar huis. Ik heb bewust niets in huis veranderd. We wandelden wat of gingen een stukje rijden. Het waren feestelijke middagen, we waren echt bij elkaar."

Niet op haar kamer

Jan is bijna vier maanden niet meer bij zijn vrouw op haar kamer geweest. Het tehuis geeft aan dat het op de kamer de anderhalvemeter afstand niet kan garanderen. Jan is bang dat hij nooit meer bij haar op de kamer zal komen. "Zolang meneer Rutte vasthoudt aan die anderhalve meter heeft het huis een ijzersterk argument dat ik niet bij haar op haar kamer mag."

Vergeetachtig

Het valt de twee hoogbejaarde mensen zwaar, "maar Wijnie kan zich er beter bij neerleggen dan ik," zegt Jan, "al komt dat waarschijnlijk ook door haar vergeetachtigheid." Hij ziet haar achteruitgaan.

Liever bezoek dan beschermd

De Jongh erkent het gevaar van corona. "Maar wij mensen moeten sterven en als je de meeste ouderen vraagt, zeggen ze, 'ja, maar als we het nu maar goed met elkaar hebben'. Ook Wijnie zegt dat ze liever bezoek heeft dan dat ze beschermd wordt. We hebben allebei verklaard dat we niet naar een ziekenhuis willen of naar een ic. Heel veel ouderen hebben geleerd dat het in die laatste weken, maanden, jaren gaat om de kwaliteit van het leven."

Omgaan met woede en verdriet

De voormalige studentenpastoor probeert zijn woede en verdriet de baas te blijven. Een van zijn hobby's is schilderen. Hij heeft net een schilderij voor zijn vrouw gemaakt. "Ik denk niet dat ik hem zelf mag ophangen". Vragen over hoe het met hem gaat houdt hij af.

"Ik breng vooral structuur aan in mijn leven. Ik leef als een monnik, ik noem mijn huis soms mijn kluis." In de ochtenden mediteert hij en dat brengt hem nieuwe inzichten. "Schrijf je lief eens een brief en vertel hoe het was. Ze zal geen brief meer terug kunnen schrijven maar het verdiept de liefde ook. En kijk vooral goed naar jezelf. Hoe je met de woede omgaat. En het verdriet ook."

Reactie van de woonzorginstelling

In een reactie zegt de betreffende woonzorginstelling dat men het verdriet van de heer De Jongh begrijpt. De instelling verwijst naar de regels van het RIVM, die worden nageleefd. De zorginstelling geeft aan dat de regels vanaf 1 juli worden verruimd. In een mail aan Jan de Jongh laat de instelling vervolgens weten dat bezoek op de kamer van de bewoners vanaf die datum onder voorwaarden weer is toegestaan.