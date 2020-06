Zorgmedewerkers vinden duizend euro 'mooi gebaar', FNV wil meer

Bij het ziekenhuis in Almelo reageert het personeel verrast. "Uiteindelijk is het wel gewoon ons werk. Ons hart moet op de goede plek zitten en we doen het niet alleen maar voor het geld. Maar het is natuurlijk heel mooi meegenomen. Dan gaan we daar van op vakantie."

Dat is ook de reactie van de FNV. Maar de vakbond ziet liever dat medewerkers in de zorg structureel beter worden betaald. "Duizend euro netto is best een mooi gebaar", zegt vakbondsbestuurder Cor de Beurs. "Maar voor ons is het ook een opmaat naar betere cao's voor volgend jaar."

In het najaar zijn er weer nieuwe cao-onderhandelingen. "We hopen dat de regering dan even ruimhartig is om die arbeidsvoorwaarden te verbeteren."

Tekort

De Beurs zegt dat er voor de coronacrisis al een personeelstekort in de zorg was. "Door de coronacrisis is dat alleen nog maar toegenomen. Dat probleem gaat na corona weer in alle hevigheid toenemen. En er is maar één manier om mensen te binden en binnen te krijgen en dat zijn goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden."