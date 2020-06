Ook Enschedeër Pieter Omtzigt wil CDA-lijsttrekker worden

"Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom. Daarom heb ik me bijvoorbeeld vastgebeten in de verschrikkelijke manier waarop de Belastingdienst mensen met kinderopvangtoeslag behandelde. Dat mag niet meer gebeuren", zegt Omtzigt tegen RTL.

De kandidatuur van Omtzigt komt als een verrassing. Hij zit 17 jaar in de Tweede Kamer. Hij moest goed over z'n keuze nadenken. "Ik heb er dit weekend lang met mijn echtgenote over gesproken. Dat is ook nodig want we wonen in Enschede, hebben vier kinderen, dus het is best een keuze. Na dat gesprek heb ik besloten me kandidaat te stellen."

Kansen

Met onder meer de bewindspersonen Hugo de Jonge en Mona Keijzer als concurrenten, lijkt de kans op winst voor Omtzigt niet zo groot. Toch heeft hij er vertrouwen in. "Het mooie van een verkiezing in een democratisch land is dat je van tevoren niet weet wie er wint. Het is helemaal aan de leden. Ik heb me kandidaat gesteld en zij mogen kiezen."

CDA-leden kunnen van 6 tot 9 juli stemmen. Op 9 juli wordt de nieuwe lijsttrekker bekend gemaakt.