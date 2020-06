Het 'heterdaadje': detector moet afvaldump in Almelo tegengaan

De terechtwijzing door de vuilcontainer begint met een luid alarm, gevolgd door een stem die zegt 'gooi je afval in de afvalbak'. Naast de container gaan er letterlijk rode alarmbellen rinkelen.

Doorn in het oog

Gemeente Almelo is er trots op dat zij als eerste gemeente de innovatieve installatie heeft. "Het plaatsen van afval naast de container is voor vele mensen een doorn in het oog", vertelt wethouder Eugène van Mierlo. "We hebben al cameratoezicht, maar nu dus ook dit alarm. Het gaat erom dat er geen eerste zak naast de bak wordt gedumpt, want vaak volgen er meer."

Kasten en banken

Het is een soort sociale controle, want je wilt natuurlijk niet gesnapt worden als dat ding afgaat. "Dat is inderdaad precies de bedoeling", bevestigd Van Mierlo. "En het is echt onnodig. Want we zien bedden, kasten en banken die worden gedumpt. Maar mensen krijgen gewoon een milieupas waarmee de boel gratis naar een milieustraat kan."

Meerdere containers

De afvaldumpdetector staat voorlopig alleen nog op het Vincent van Goghplein, maar als de Almeloërs hun gedrag niet verbeteren dan krijgen meer containers zo'n alarm, benadrukt de wethouder.

Overigens, voor de brave burgers onder ons: de container geeft ook een 'dankjewel' als je de zak wél goed weggooit.