Maarten Offinga (57) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hardenberg

Maarten Offinga (57) wordt de nieuwe burgemeester van Hardenberg. In een extra raadsvergadering vanavond werd hij voorgedragen. In september begint hij, dan neemt hij de ambtsketting over van waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers.

Offinga volgt Peter Snijders op. Hij vertrok in 2019 naar Zwolle. Sindsdien was de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Súdwest-Fryslân

Offinga is namens het CDA nu nog wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân en daar heeft hij onder andere financiën, economie en landbouw in zijn portefeuille.

"De vertrouwenscommissie is erg onder de indruk van de bevlogenheid en energie die de nieuwe burgemeester ons gaat brengen. In de profielschets vroegen we om een burgemeester met lef, ambitie en daadkracht. Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden die perfect in dat plaatje past", zegt Piet-Cees van der Wel, de voorzitter van de vertrouwenscommissie.