PvdA Overijssel wil einde aan 'rare en oneerlijke' verdeling drinkwaterbelasting

Waar gemiddelde huishoudens in Nederland volledig drinkwaterbelasting betalen, zijn grootverbruikers, zoals bedrijven, hiervan grotendeels vrijgesteld. Dat is oneerlijk en moet veranderen, vindt de Overijsselse Statenfractie van de PvdA.

Nu is het zo dat alle gebruikers van drinkwater 37,9 cent belasting per kubieke meter betalen. Maar die belasting wordt alleen geheven over de eerste 300 kuub. Wie meer gebruikt, betaalt over die extra liters geen belasting.

Het zijn met name bedrijven die over deze 300 kubieke meter water per jaar heen gaan. Een gemiddeld huishouden van vijf personen verbruikt per jaar 'slechts' 184 kubieke meter water, blijkt uit cijfers van het Nibud.

'Omgekeerde wereld'

Dat bedrijven over de extra verbruikte liters water geen belasting betalen, is volgens de PvdA oneerlijk en onwenselijk. De Overijsselse fractie wil dat de provincie in overleg gaat met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de verdeling van drinkwaterbelasting.

Over de huidige regeling zegt PvdA-fractievoorzitter Annemieke Wissink: "De belasting is ooit opgericht om mensen minder water te laten gebruiken. Maar nu is het zo, dat hoe meer je gebruikt, hoe minder je betaalt. Dat is de omgekeerde wereld. In een tijd waarin tekorten aan drinkwater dreigen is dat echt niet meer te verdedigen."

Progressief mechanisme

Als het aan de PvdA ligt komt er minimaal een regeling waarbij op elke kuub water belasting wordt geheven. "Maar misschien moeten we wel naar een progressief prijsmechanisme", oppert Wissink.

"Hoe meer water je gebruikt, hoe meer je betaalt. Dat zou grootverbruikers aanmoedigen om echt zuiniger om te gaan met water. Er dreigen tekorten, dus het is zaak dat de provincie en het rijk snel werk maken van een betere en eerlijkere verdeling van de waterbelastingen."