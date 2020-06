Lastiggevallen in de trein? 'Maak mobiele alerts in de treinen van Keolis'

Reizigers in de treinen van Keolis in Overijssel moeten whatsapp- en sms-alerts kunnen versturen, bijvoorbeeld als ze worden lastiggevallen of als er zich een ander incident voordoet. Daarvoor pleiten meerdere partijen in de Overijsselse politiek.

In de trein van Enschede naar Zwolle, of van Oldenzaal naar Zutphen, een alert kunnen versturen. Als het aan Stijn Hesselink van Forum voor Democratie ligt, wordt die optie zo snel mogelijk geïntegreerd in de treinen van Keolis. "Wij hebben veiligheid in het openbaar vervoer hoog in het vaandel staan", zegt Hesselink. "In een onveilige situatie is onopvallend appen of sms'en soms veiliger dan bellen."

NS

Bij de NS bestaat zo'n Whatsapp-service al. Reizigers kunnen een bericht sturen naar een 06-nummer, om overlast of onveilige situaties in de trein of op het station te melden. De reiziger komt daarmee direct in contact met de Meldkamer NS. "Voor Keolis is zoiets ook makkelijk te integreren", is de overtuiging van Hesselink.

Het voorstel van het Statenlid van Forum kan al rekenen op steun van de VVD, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Toekomst. "We hebben al bijna een meerderheid", aldus Hesselink. Woensdag wordt de motie ingediend.