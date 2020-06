Geen wedstrijden op zondagavond in Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie begint eind augustus

De Eredivisie begint, zoals verwacht, in het weekend van 12 en 13 september. De Keuken Kampioen Divisie start al op 28 augustus. In de Eredivisie zal voornamelijk op zaterdag en zondag worden gespeeld. De tijdstippen op zaterdag zijn 18.45 uur, 20.00 uur en 21.00 uur. De zondagavond is dus komen te vervallen, maar is nog wel een mogelijkheid als een ploeg op donderdag in de Europa League in actie komt, net als vorig jaar. Daarnaast zijn er vier midweekse rondes 22/23 december, 12/13/14 januari, 26/27/28 januari en 13 mei (Hemelvaartsdag).

Vrijdag tot en met dinsdag

In de Keuken Kampioen Divisie worden de wedstrijden in de eerste periode gespeeld op vrijdag tot en met dinsdag. Daarna is vrijdag weer de vaste speeldag en wordt er ook gevoetbald op zondag 3 januari en Tweede Paasdag.

Winterstop

De winterstop in de Eredivisie is van 23 december tot 8 januari, in de Keuken Kampioen Divisie van 18 december tot 3 januari. Het kan wel zijn dat eventuele afgelaste duels in die periode worden ingehaald. De Eredivisie eindigt op 16 mei, de Keuken Kampioen Divisie twee dagen eerder.

Play-offs gehalveerd

De play-offs worden teruggebracht tot één duel en er zijn dus geen dubbele ontmoetingen meer. De nummers vier tot en met zeven in de Eredivisie strijden om een Europees ticket. In de Keuken Kampioen Divisie strijden de vier periodewinnaars, de twee hoogt geplaatste andere ploegen en de nummer 16 van de Eredivisie om een plek in die Eredivisie.

Invulling wedstrijdschema

De exacte invulling van wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt in de tweede helft van juli bekend. Wedstrijden tegen topclubs worden waar mogelijk verspreid over het gehele seizoen. Daarnaast kunnen alle clubs aangeven wat voor hen twee mooie tegenstanders zijn voor uit- en thuisduels. Deze wedstrijden worden dan - net als de derby’s en de wedstrijden die het afgelopen seizoen niet zijn gespeeld - zo veel mogelijk later in het competitieprogramma geplaatst, in de hoop dat er tegen die tijd weer met volle stadions mag worden gevoetbald. Om sportieve redenen wil de KNVB dat elke club minimaal 14 of 15 tegenstanders heeft getroffen voor het einde van de eerste seizoenshelft.

Corona

Jan Bluyssen van de KNVB over de kalender: "Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven. Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio’s in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden. Verder stonden vooral de wensen van de clubs en de zendgemachtigden centraal bij het opstellen van de nieuwe speeldagenkalender."