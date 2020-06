Dit vinden bekende CDA'ers van de kandidaatstelling van Omtzigt

Maurits von Martels, Tweede Kamerlid

De belronde begint bij Maurits von Martels, het Tweede Kamerlid uit Dalfsen. Hij had de zet van zijn partijgenoot niet nu zie aankomen. "Ik had namelijk nog niet gehoord dat hij het van plan was, maar hij loopt al zo lang mee dat nu hét moment is om een stap te zetten. Het verbaast me wel dat hij het niet eerder heeft gedaan."

Von Martels ziet in Omtzigt een geduchte concurrent voor Hugo de Jonge. "Ik verwacht dat het tussen hen twee zal gaan. Maar ik zeg niet op voorhand dat ik op Pieter zal stemmen, ik wacht de komende twee weken de presentatie van de kandidaten af. Omtzigt is een bekende politicus die aanpakt en een échte terriër is, maar de rol van leider is natuurlijk wel anders."

Hilde Palland, Tweede Kamerlid

"Eigenlijk ben ik wel verrast", is de eerste reactie van Kamergenoot Hilde Palland. "Pieter is een fenomeen in de Kamer en we confronteren hem er wel eens als grap mee dat hij als premier wordt genoemd, daar reageert hij dan altijd heel nuchter op. Alles wat hij in de Tweede Kamer doet, wordt gewaardeerd. Ook door andere partijen."

Hugo de Jonge en Mona Keijzer zijn twee grote namen die in de race zijn voor het lijsttrekkersschap, maakt Omtzigt wel een kans? "Pieter is ook een grote naam. Het is een goede man die ook door andere partijen wordt gezien. Of het een goede leider is? Daar ben ik benieuwd naar. Ik ben benieuwd hoe hij zelf zijn rol als lijsttrekker ziet."

Haar voorkeur wil de politicus uit Kampen niet uitspreken. "Ik wil een open strijd. Het gaat niet om wat ik vind."

Hans Hillen, voormalig minister van Defensie

"Ik had het niet verwacht, maar het is een goed en actief Kamerlid", zegt voormalig minster Hans Hillen. "Het is indrukwekkend wat hij in de Kamer gepresteerd heeft. Hij is ontzettend goed in het uitpluizen van dingen en laat zich niet met een kluitje in het riet sturen."

Op de stelling dat een goed Kamerlid nog geen goede leider maakt, wil Hillen niet ingaan. Toch kan hij niet ontkennen dat er een groot verschil zit tussen de charismatische Hugo de Jonge en Omtzigt. "Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn ook totaal verschillend, maar toch erg goede spelers", ontwijkt Hillen de vraag of de Enschedeër een kans maakt op het lijsttrekkerschap.

"Ik heb alleen maar goede woorden voor hem", sluit hij het telefoongesprek af.

Jack de Vries, interim campagneleider CDA en voormalig spindoctor

Jack de Vries is als voormalig spindoctor van de partij een bekend gezicht in het politieke landschap. "Ik ben niet heel erg verrast, want als campagneleider van de partij wist ik natuurlijk dat het eraan zat te komen. Het is goed dat er vier kandidaten zijn, zodat de leden wat te kiezen hebben. Pieter heeft duidelijke statements en die leiden, vooral op social media, tot veel reacties."

"Vanwege mijn rol is het verder niet aan mij om uitspraken over Omtzigt te doen."

Ank Bijleveld, minister van Defensie

Minister Ank Bijleveld uit Goor wil niet reageren op de kandidaatstelling van de Enschedeër. Ze verwijst naar haar optreden in de talkshow Op1. Waar ze niet inhoudelijk op de vragen over de Enschedeër inging. "Ik vind het mooi dat onze achterban wat te kiezen heeft", zei ze.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel

Eddy van Hijum zat samen met Pieter Omtzigt in de Kamer, maar wilde vanmiddag nog geen reactie geven. Hij gaf aan dat op een later moment te willen doen.