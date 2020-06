Menzis eist 1,3 miljoen euro van 'frauderend' zorgbureau Take Care

In totaal eisen de gemeente Almelo en Menzis 3,4 miljoen euro terug van Take Care. Het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money meldt in een artikel dat Take Care elke vorm van fraude ontkent en dat er om die reden waarschijnlijk een rechter aan te pas moet komen die bepaalt of de eisers dit geld terugzien.

Beslaglegging

De gemeente Almelo liet beslag leggen op onder meer alle zakelijke bankrekeningen, maar ook de privérekeningen van de directeur. Die is daardoor dusdanig in de problemen geraakt dat hij en zijn echtgenote niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Take Care spande daarop een kort geding aan tegen de gemeente Almelo.

Dat kort geding vond twee weken geleden plaats. Advocaat Mercanoglu zei dat de gemeente wil dat Take Care in financiële problemen komt en aanstuurt op een faillissement. Ook beschuldigde hij Almelo van etnisch profileren. De advocaat van de gemeente ging op dit laatste punt niet in.

7 ton 'snel' op de bankrekening

Mercanoglu betoogde verder dat er helemaal geen bewijs is voor fraude. "De hele zaak piept en kraakt." Om het beslag van ruim twee miljoen euro snel van tafel te krijgen bood hij aan dat Take Care even snel zeven ton op een bankrekening van de gemeente Almelo kon overmaken. "Dat is in een half uurtje gepiept."

Nadat advocaat Haverkort namens de gemeente Almelo dit aanbod afwees, kwam Mercanoglu na een korte schorsing met een nieuw bod: een bankgarantie van negen ton en het hypotheekrecht op het bedrijfspand van Take Care. "Dit vertegenwoordigt een bedrag van 1,5 miljoen euro", aldus de advocaat. "Ik denk niet dat het in dit soort zaken vaak gebeurt dat mensen dit soort zekerheid kunnen bieden."

Uitspraak kort geding

De rechtbank Overijssel deed vandaag uitspraak in het kort geding tussen Almelo en het zorgbureau. Volgens de rechter is het beslag dat de gemeente Almelo op de bankrekeningen heeft gelegd niet onredelijk. De gemeente hoeft de beslagen niet op te heffen. Take Care draait wel op de voor proceskosten die Almelo heeft moeten maken, te weten 1.636 euro.

Wie hield toezicht?

Follow the Money meldt verder dat er vraagtekens zijn over wie toezicht hield op het zorgbureau en de torenhoge winsten. In 2016 en 2017 maakte het bedrijf zo'n 56 procent winst. Netto leverde dit het bedrijf 1,9 miljoen euro op in twee jaar tijd. Tijdens het kort geding stelde de gemeente dat Take Care geen raad van commissarissen heeft. Follow the Money bestudeerde het register van de Kamer van Koophandel en zag dat er anderhalf jaar lang één commissaris stond vermeld.

Het onderzoeksplatform belde deze toezichthouder, zij wist van niets. Ze had de directeur van Take Care in 2018 als mbo-docent advies gegeven, maar van de mededeling dat ze stond ingeschreven als toezichthouder schrok ze, meldt Follow the Money. Ze heeft er inmiddels melding van gedaan bij de politie.