Kantonrechter ontslaat Bewindvoerderscollectief vanwege fouten

De kantonrechter in Overijssel en in Gelderland heeft het Bewindvoerderscollectief uit Nunspeet ontslagen als bewindvoerder en/of mentor van cliënten uit die twee provincies. Volgens de kantonrechter werkte het bedrijf slordig en maakte het te veel fouten. Daardoor schaadde zij het vertrouwen van een kwetsbare groep mensen. Voor de cliënten is een vervangende curator, bewindvoerder of mentor gevonden.

In Overijssel trad het Bewindvoerderscollectief op voor ruim zeventig mensen. In Gelderland ging het om tachtig cliënten.

Veel fouten

Het bewindvoeringsbedrijf maakte te veel fouten die niet mogen gebeuren bij een professioneel bewindvoerdersbedrijf, oordeelt de kantonrechter. Het bedrijf ontdekte de door hun gemaakte fouten niet, liet zaken op hun beloop en herstelde de fouten pas, maar niet altijd, nadat de kantonrechter hen hierop wees.

In sommige gevallen moest de kantonrechter het bedrijf meerdere keren op dezelfde fouten wijzen. Het collectief verrichtte in bepaalde zaken niet de minste inspanning om cliënten te behoeden voor onnodige aanmaningen en dwangbevelen of het verlies van uitkering, oordeelt de rechter.

Ook vroeg het Bewindvoerderscollectief voor meerdere cliënten geen of te laat de bijzondere bijstand aan, waardoor zij geld misliepen. Bovendien lichtte de onderneming de kantonrechter verkeerd voor toen hij hier navraag naar deed.

Hogere vergoeding

Daarnaast rekende het bedrijf in enkele gevallen onterecht een hogere vergoeding voor extra werk bij cliënten met problematische schulden. Bij navraag bleek dat het Bewindvoerderscollectief nauwelijks of geen extra werk had verricht in deze dossiers. Ook hier herstelde het bedrijf de fout pas nadat de kantonrechter ingreep.

Vertrouwen van de cliënt in de bewindvoerder is essentieel, oordeelt de kantonrechter. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat de bewindvoerder zijn werk goed doet. Het gaat om mensen die zelf niet voor hun financiën kunnen zorgen of problematische schulden hebben. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet.

Vertrouwen geschaad

Ook voor de kantonrechter is het vertrouwen cruciaal. Vooral omdat het toezicht achteraf gebeurt, bij periodieke verantwoording. Het

Bewindvoerderscollectief heeft dit vertrouwen ernstig geschaad, waardoor de kantonrechter concludeert dat het bedrijf moet worden ontslagen in alle dossiers die lopen bij de rechtbank in Overijssel en Gelderland.