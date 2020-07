Theaters weer 'onbeperkt' open, maar problemen zijn groot

"Gelukkig kunnen we in het middengedeelte de stoelen makkelijk verplaatsen", zegt Mirella Jellema van het Hoftheater. "En met een hoepel van anderhalve meter doorsnee kunnen we goed de afstand bepalen, zowel in de zaal als in de foyer". Voor elk theaterbezoek geldt: eerst handen ontsmetten en de gezondheidscheck.

Een kijkje in het Hoftheater in Goor:

Het Wilminktheater gaat van duizend beschikbare plaatsen terug naar tweehonderd. In de grote zaal hebben rijen stoelen plaatsgemaakt voor groepen tafels en stoelen. Met grote witte doeken vanaf het plafond wordt een intieme sfeer gecreëerd.

Herprogrammeren was drama

Het voorjaar was dramatisch, schildert Simone Kratz van het Wilminktheater. "We hadden 165 voorstellingen klaar. We wilden ze wel verplaatsen, maar de programmering voor het volgende seizoen was al klaar, en alle brochures waren al klaar. Toch zijn we er in geslaagd, veel voorstellingen opnieuw te programmeren." Dat ging niet zonder slag of stoot: "Sommige voorstellingen hebben wel vier keer een andere datum gekregen."