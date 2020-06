Coronacrisis kost commercieel directeur Edwin Peterman de kop bij PEC Zwolle

Voorzitter Adriaan Visser legt uit: "De corona-crisis heeft voor PEC Zwolle, en veel andere voetbalorganisaties, flinke gevolgen. Om de impact van deze crisis en de daarmee gepaarde kosten zoveel mogelijk te reduceren, hebben wij als directieteam van de club een analyse van de organisatie gemaakt. Door de teruglopende sponsorinkomsten en de doorontwikkelingen van het commerciële team, zijn wij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat wij, op dit moment, minder behoefte hebben aan een commercieel directeur. In goed overleg met Edwin hebben we besloten om per 1 september afscheid van elkaar te nemen. PEC Zwolle is Edwin dankbaar voor zijn bijdrage aan de club de afgelopen twee jaar en de wijze waarop gezamenlijk dit besluit is genomen."

Juiste beslissing

Peterman: "Na twintig jaar ondernemerschap ben ik het avontuur bij PEC Zwolle aangegaan. Ik ben blij dat ik de afgelopen twee jaar onderdeel ben geweest van deze mooie club. We hebben prachtige dingen meegemaakt samen. De beslissing om per 1 september te vertrekken, voelt op dit moment voor mij als de enige juiste. Ik kijk er naar uit om straks weer écht te gaan ondernemen en hoop in die rol ook de komende twintig jaar bij PEC Zwolle te zijn."