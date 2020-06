Podcast-serie over moord op Daan Mellée uit Enschede: 'Hij is gestorven voor de liefde'

"Iedereen die iets weet over de moord op Daan Mellée uit Enschede moet zich melden." Die oproep doen familie en vrienden van de in 2018 doodgeschoten Enschedeër. Twee jaar na de moord, is het misdrijf (nog) niet opgelost. Ze doen hun oproep in de nieuwe podcastserie van RTV Oost over de zaak, genaamd 'Moord op het Oosterveld'.

Daan Mellée (26 jaar) werd op 2 juli 2018 doodgeschoten, in het huis dat hij bewoonde aan Het Oosterveld in Enschede. Hij woonde er samen met zijn vriendin, die verdachte is in de moordzaak. Naast haar is er nog een verdachte, die samen met de vriendin op de ochtend van de fatale dag in het huis is geweest. Naast deze twee hoofdverdachten zijn er nog meerdere 'persons of interest', zoals de politie ze noemt.

"Ik maak je dood"

Op de avond voor de moord had Daan voor de zoveelste keer ruzie met zijn vriendin. De twee konden volgens omstanders niet mét en niet zónder elkaar. De ruzie ging deze keer hoogstwaarschijnlijk over drugs. Daan was net afgekickt, maar zijn vriendin wilde een nieuwe voorraad drugs halen. Daarover werd hij zo nijdig, zeggen getuigen, dat hij haar een tand uit de mond heeft geslagen. De ruzie vond plaats in het centrum van de stad. De vriendin heeft volgens omstanders geroepen dat zij hem "dood ging maken."

Die bedreiging heeft ze volgens verschillende getuigen die nacht meermalen geuit. Via de telefoon heeft ze vrienden gevraagd haar te komen halen en naar huis te brengen. "Daan gaat er aan", heeft ze gezegd. In de vroege ochtend is ook Daan thuisgekomen. Direct ontstond er volgens omwonenden ruzie.

Doodgeschoten

Daan heeft die ochtend nog een nood-sms gestuurd aan een maat van hem en heeft tevergeefs geprobeerd zijn vader te bellen. Bij de politie zegt de vriendin dat zij en haar kameraad Daan levend in huis hebben achtergelaten.

Mellée wordt pas een dag later gevonden, door een kennis van de vriendin. Hij lag op de bovenverdieping en was doodgeschoten. Familie en vrienden vragen zich sindsdien af waarom Daan dood moest en wie dat op zijn geweten heeft. Daan's moeder: "Er is dus iemand geweest die hem in de ogen heeft gekeken, of niet, en hem heeft doodgeschoten. Wie kan dat!?"

Gestorven voor de liefde

Volgens de familie en vrienden is het duidelijk, Daan's vriendin heeft een rol in de moord gespeeld. "Daan is gestorven voor de liefde", zegt één van zijn kameraden. Voor de politie is dat nog niet zo helder. Zij onderzoeken ook scenario's rondom een eventuele misgelopen drugsdeal van Daan. Dat scenario wijzen Mellée's naasten direct van de hand. "Dat hadden we dan wel geweten."

Podcast

RTV Oost-misdaadverslaggever Tom Meerbeek heeft over de onopgeloste zaak een podcastserie gemaakt. Daarin is het emotionele verhaal te horen van Daan's familie en vrienden. Ook de verdachten is om een reactie gevraagd. De podcast is te beluisteren via de apps van Apple en spotify. Ook staat de serie op de site van RTV Oost.

Heb je vragen of tips over deze zaak? Mail dan naar daan@rtvoost.nl