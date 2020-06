Politie zoekt camerabeelden in onderzoek naar ontvoering in Glanerbrug

Verdachte van de ontvoering van een 5-jarig meisje in Glanerbrug wordt in een rolstoel afgevoerd. (Foto: NewsUnited/Dennis Nengerman)

In het onderzoek naar de ontvoering van een 5-jarig meisje, afgelopen weekend in Glanerbrug, is de politie op zoek naar camerabeelden. In een oproep vraagt de politie aan mensen die beelden hebben van een man in een scootmobiel met een kind, zich te melden.

Het gaat om beelden van (beveiligings)camera's die afgelopen zaterdag 20 juni tussen zes uur en zeven uur 's avonds gemaakt zijn.

Op dat moment was er in Glanerbrug een groot onderzoek bezig, nadat bij de politie een melding binnenkwam dat een man in een scootmobiel een 5-jarig meisje had meegenomen. Het meisje werd later die avond aangetroffen in de seniorenwoning van de 64-jarige H.J. W. uit Enschede.

Tipformulier

De politie meldt dat ze 'volop bezig' is met het onderzoek naar de vermissing van het meisje. In het kader van het onderzoek wil de politie heel graag beelden van (beveilings)camera’s uitkijken van Glanerbrug. Mensen die beelden hebben, krijgen het verzoek deze te uploaden. Dat kan via een tipformulier.

Woensdag werd bekend dat de 64-jarige verdachte langer vast blijft zitten.