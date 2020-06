Onderzoek: twee derde Overijsselse ondernemers kampt met wegvallen orders door corona

Het onderzoek biedt inzicht in de stand van zaken bij Overijsselse ondernemers. Dat is belangrijk, om te bepalen hoe er gezamenlijk stappen gezet kunnen worden naar meer perspectief en herstel van de regionale economie.

Impact van coronacrisis

Naast de zeventig procent van de ondernemers die aangeeft last te hebben van het wegvallen van orders, verwacht een kwart van de deelnemers problemen met de aanvoer van bijvoorbeeld goederen en grondstoffen. Dit zou kunnen betekenen dat er in het najaar ook in andere sectoren problemen komen.

Door de coronacrisis stellen zestig procent van de respondenten investeringen uit, met name de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Vooral onder bedrijven met meer dan 250 werknemers speelt dit. Dit heeft zijn verdere uitwerking in de hele economische keten.

Landelijke noodmaatregelen veel gebruikt

Bijna zestig procent van de ondervraagden maakt gebruik van de landelijke noodmaatregelen. Over die noodmaatregelen van de overheden zijn de ondernemingen gematigd positief. Over het algemeen lijken de regelingen voor de groep die er aanspraak op maakt goed toegankelijk en bieden ze verlichting, maar de vraag is of het voldoende is.

Ondernemers vinden het vooral belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd. Bedrijven waarmee het nu nog relatief goed gaat, maken zich zorgen over het najaar. Ook dan moeten er hulpmaatregelen beschikbaar zijn, zo wordt aangegeven.

Voortbestaan kleine bedrijven in gedrang

Een kleine meerderheid van bedrijven met minder dan tien werknemers verwacht dat de coronacrisis de voortzetting van hun bedrijf bedreigt. Hierbij worden ook gedwongen ontslagen niet uitgesloten. De sectoren horeca, detailhandel en sport en recreatie worden het hardst getroffen.

Per 1 juli komt er een verruiming van de maatregelen. Dit geeft ondernemers een beetje lucht. Maar ze zijn er nog niet. Na de zomer volgt opnieuw een peiling van de situatie bij het Overijsselse bedrijfsleven. De resultaten zullen gebruikt worden om effectief in te spelen op ondersteuningsmaatregelen aan ondernemers.