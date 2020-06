Na reeks geweldsincidenten in Enschede: "Tuig moeten we keihard aanpakken"

"Je merkt en je voelt wel dat er echt iets aan de hand is in de stad", zegt Malkis Jajan, raadslid van de VVD in Enschede. "Waar het op lijkt, is dat de dealers en het tuig denken dat ze de baas zijn en onaantastbaar zijn. Maar ze zijn niet de baas, wij zijn de baas. Dat moeten we ook laten zien."

Patseraanpak

Jajan doet zijn verhaal langs de Buurserstraat, een lange, rechte 50-kilometerweg in Enschede-Zuid. "Het tuig racet hier met 120 tot 130 kilometer per uur door de straat, alsof het een racebaan is. Dat moet je echt keihard aanpakken."

De VVD'er pleit voor een zogenoemde 'patseraanpak'. "Kijk naar jongeren die een te dure auto of een te duur horloge hebben. Kunnen ze dat niet uitleggen, dan neem je de auto en het horloge gewoon in beslag."





"Dat tuig moet je echt keihard aanpakken", zegt Jajan:

Spoeddebat

Burgerbelangen, dat is de grootste partij in de Enschedese gemeenteraad, wilde vorige week een spoeddebat houden over de reeks geweldsincidenten. Maar andere partijen vonden dat te kort dag. "Dat is natuurlijk een hard gelag voor alle overlast die hier is in de stad", vertelt raadslid Barry Overink.

"Dat wil trouwens niet zeggen dat er momenteel niets gedaan wordt", benadrukt hij. "Er gebeurt ontzettend veel, maar het is natuurlijk heel belangrijk om als politiek een signaal af te geven dat we zien wat er gebeurt. Dat zijn we ook verplicht aan onze inwoners."

Raadslid Barry Overink van Burgerbelangen (Foto: RTV Oost)

Zomerreces

Overink is bang dat vanwege het zomerreces de aandacht voor de problematiek verslapt. "We kunnen niet wachten tot na het zomerreces. Wij waren graag het gesprek met elkaar aangegaan, om ook richting mee te kunnen geven aan de burgemeester. Ik heb het volledige vertrouwen in de burgemeester en de politie, maar het is toch jammer dat we het niet politiek hebben kunnen bespreken. Want urgent, dat is het zeker."

Seksuele intimidatie in de binnenstad staat volop in de aandacht, nadat de 19-jarige Myrthe onlangs een petitie opstartte. "Het is natuurlijk verschrikkelijk dat je als meisje door de straat loopt en de meest walgelijke teksten naar je hoofd krijgt", zegt Malkis Jajan.

Met lokagentes willen we tuig dat dit doet, op heterdaad kunnen betrappen Malkis Jajan (VVD)

Lokagentes

Een bewustwordingscampagne en de inzet van lokagentes, zijn volgens het VVD-raadslid belangrijke middelen om een einde te maken aan de seksuele intimidatie. "Met lokagentes willen we tuig dat dit doet op heterdaad kunnen betrappen, zodat ze dat daarna niet weer doen."

Rest misschien wel de belangrijkste vraag: voelt de Enschedeër zich nog wel veilig? "Iedereen heeft recht op een veilige stad", zegt Barry Overink. "Ik denk nog wel dat mensen zich veilig voelen, maar ik denk wel dat de inwoner zich echt zorgen maakt op dit moment. Dat is ook het brede signaal dat wij terugkrijgen uit de stad."

Reactie burgemeester Burgemeester Onno van Veldhuizen was, vanwege een 'overvolle agenda', niet bereikbaar voor een reactie. Wel liet de burgemeester vorige week weten dat 'homohaat en racisme niet thuis horen in Enschede'.

Seksuele intimidatie is vooral een probleem in de Enschedese binnenstad (Foto: RTV Oost)