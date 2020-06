Maud Roetgering hangt voetbalschoenen aan de wilgen

"De helft van mijn leven loop ik hier al en FC Twente is altijd mijn thuis geweest, als ik op de club kom voelt dat als thuiskomen", zegt Roetgering. "Daarom ben ik hier nooit weggegaan. Mijn eerste moment bij FC Twente weet ik nog heel goed, ik was veertien jaar. In 2007 was er een talentendag op het Trainingscentrum. Meer dan 500 meiden uit heel Nederland hadden zich aangemeld, daarvan werden zestig speelsters voor drie teams geselecteerd, ik weet dat ik ontzettend zenuwachtig was. Ik ben begonnen bij de Onder 17 selectie en heb zo alles vanaf de start mee mogen maken. Ik ben heel blij dat ik daar al die jaren onderdeel van ben geweest."

Lastige keuze

Nu komt er na dertien jaar een eind aan haar actieve voetballoopbaan. “Het was een lastige keuze. Een beslissing die ik heb genomen met mijn hoofd en niet met mijn hart. Doordat de competitie vroegtijdig eindigde werd het besluit nemen wel moeilijker, zonder dat ik wist had ik mijn laatste wedstrijd al gespeeld. Uiteindelijk leer je weer van deze situaties, je kan het leven niet kan plannen en het loopt zoals het loopt. Ik ben nu 27 jaar en ik wil wat gaan opbouwen", vervolgt ze.

Andere uitdaging

"Bij FC Twente voetballen is een parttime baan en ik wil toewerken naar een fulltime functie. Daarom wil ik graag op zoek naar een andere uitdaging. Voor mij ligt de focus nu op afstuderen, deze zomer wil ik mijn opleiding Communication Science aan de Universiteit Twente afronden. Ik heb een grote passie voor mode en de studie technische textielkunde heb ik eerder afgerond. Actief blijven in de het voetbal is ook een optie, maar ik moet eerst alles rustig verwerken voordat ik ergens induik. Want als ik ergens aan begin, dan doe ik dat voor de volle honderd procent", aldus Roetgering.