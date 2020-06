Zwolse treedt aan in bestuur Landelijke Studentenvakbond: 'Moeten het leenstelsel afschaffen'

Vanaf vandaag is de Zwolse Eline Terpstra (23) de secretaris van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Vanavond wordt ze in Utrecht officieel benoemd. Hiervoor was ze voorzitter bij de Zwolse studentenvakbond. "Dat motiveert zo dat ik dit nu op landelijk niveau wil doen." Over een ding is ze duidelijk: het leenstelsel moet verdwijnen.

De LSVb vertegenwoordigt 750.000 studenten in heel Nederland. Volgens Terpstra is er veel om voor te strijden, want het hoger onderwijs kan beter. "Studenten ervaren een enorme prestatiedruk tegenwoordig. Dat komt mede door het leenstelsel. We moeten verbeteringen in het hoger onderwijs doorvoeren."

Leenstelsel

Het leenstelsel dateert uit 2015. De kern is: de basisbeurs werd afschaft en studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie. Ondanks veel kritiek werd het stelsel toch ingevoerd. Vijf jaar geleden stemden de PvdA en GroenLinks nog voor, maar nu zijn ze tegen. Het ministerie van Onderwijs is bezig met een evaluatie. Een van de angsten bij de invoering was dat er minder mensen zouden gaan studeren, vanwege de schulden die opgebouwd worden. Het Centraal Planbureau concludeerde in mei dat dat niet het geval is. De instroom bleef gelijk, wel hadden studenten hogere schulden.

Ook is de huidige coronacrisis niet ideaal voor studenten. Naast het feit dat studeren op school al maanden niet meer kan, gaat ook de financiële positie van studenten achteruit. "Studenten moeten zich al in de schulden steken en nu vallen zekerheden, zoals bijbaantjes, ook nog weg. Dit bewijst dat we nu moeten kijken naar een ander systeem en dat we het leenstelsel moeten afschaffen."

Fulltime baan

Eline studeerde Interior Design & Styling aan de Hogeschool Saxion en rondde begin dit jaar haar pre-master bouwtechniek aan ArtEZ Academie van Bouwkunst af.

De functie als secretaris is voor een deel betaald, maar ook voor een deel om ervaring op te doen. "Het is een fulltime baan, maar ik blijf wel in Zwolle wonen en reis naar Utrecht, want in Zwolle daar heb ik wel echt mijn leven", vertelt ze.