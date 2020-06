De Oosttribune in het kort: "Flauwekulverhaal dat het bij Bleuming over corona gaat"

Er was genoeg te bespreken. Zo hadden de heren het over Gijs Smal, de eerste aanwinst van FC Twente, het ontslag van 18 werknemers bij die club waaronder hoofdscout Evert Bleuming. Daarnaast werden mogelijk nieuwe spelers voor Twente besproken. Bij Heracles ging het vooral over de hoop dat er in september met een vol stadion gespeeld kan worden. Bij Zwolle bespreken de mannen John Stegeman en bij Go Ahead gaat het over nieuwe en vertrekkende spelers.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer negen minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.