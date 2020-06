Samen tegen de Indiase eigenaren: OR Vredestein gaat praten met lotgenoten Tata Steel

Het is een parallel. Bandenfabriek Vredestein in Enschede en staalfabriek Tata in IJmuiden, de voormalige Hoogovens, zijn allebei in Indiase handen. Maar is nóg een overeenkomst. Beide eigenaren willen flink reorganiseren bij hun vestigingen in Nederland. Tot ongenoegen van het personeel. Daarom gaan de ondernemingsraden van beide bedrijven volgende week in overleg met elkaar.

"We hebben contact met Tata Steel en we hebben volgende week een gesprek met de voorzitter van de OR daar", vertelde Dennis van de Logt, OR-voorzitter van Apollo Vredestein, vanmorgen op Radio Oost. "We kijken wat de parallellen zijn met Vredestein en ook willen we weten wat de overeenkomsten zijn met hun Indische bestuurders en onze."

Begin maart werd bekend dat bij de bandenfabriek in Enschede honderden banen moeten verdwijnen. Het hoofdkantoor van Apollo Vredestein wil dat in Enschede alleen nog duurdere banden worden gemaakt. Daarom moet driekwart van het personeel vertrekken. Het lijkt erop dat de rest van de bandenproductie van Enschede naar Hongarije is verplaatst. Daar draait een gloednieuwe bandenfabriek van Apollo op volle toeren.

Koninklijke Hoogovens

Bij TATA Steel in IJmuiden is het ook al wekenlang onrustig. De voormalige Koninklijke Hoogovens werden in 1918, meer dan honderd jaar geleden, opgericht. Aan het eind van de vorige eeuw fuseerde het met British Steel tot Corus. In 2007 werd Corus overgenomen door het Indiase Tata Steel.

Al een lange tijd hangt een reorganisatie in de lucht bij Tata, maar eind mei leek alles in een stroomversnelling te komen. Topman Theo Henrar vertrok. Volgens de Indiase eigenaren vrijwillig, maar volgens de OR werd Henrar ontslagen.

Henrar kwam op voor de Nederlandse belangen van de voormalige Hoogovens. Daarom denkt de OR dat Henrar gedwongen het veld moest ruimen, zodat 'India' sneller een reorganisatie kan doorvoeren in IJmuiden. Nog dezelfde dag legde het personeel het werk neer.

Dat is nu, een maand later, nog steeds het geval. Deze week waren er gesprekken tussen vakbonden, directieleden en de Indiase eigenaren. Volgens FNV-bestuurder Berghuis heeft dat niets opgeleverd. "Ze doen alleen vage toezeggingen." Hij zegt dat er dit weekend meer stakingen bij Tata Steel zullen plaatsvinden.

Zelfde schuitje

Omdat Vredestein in hetzelfde schuitje zit, voelt de OR van het Enschedese bedrijf een band met de staalfabriek aan de andere kant van het land. "Het is vergelijkbaar. Tata is een bedrijf met veel kennis en kunde. En dan lijkt het dat ze het bedrijf als een nachtkaars uit laten gaan", zegt Van de Logt.

Hij denkt dat door het overleg van volgende week de OR's van Vredestein en Tata elkaar kunnen helpen. "Misschien kan het mes wel aan beide kanten snijden."

Gezinsdemonstratie

Sinds de aankondiging van de reorganisatie bij Vredestein, is het ook daar onrustig. De OR zegde het vertrouwen in de directie op, premier Rutte kreeg een flinke stapel handtekeningen van het personeel en gistermorgen werd er gestaakt.

Gisteren hebben de OR en directie een finale poging ondernomen om elkaar te vinden. Maar ook daar kwam weinig uit. "Optimisme verdwijnt als sneeuw voor de zon", blikt Van de Logt terug op het gesprek. De OR heeft een alternatief plan met als kern dat er veel minder mensen te hoeven vertrekken. "We zijn vastberaden en we hebben vertrouwen in het plan dat we uitgewerkt hebben."

Morgen staat er een demonstratie op het programma in Enschede. Partners en kinderen van de personeelsleden zijn daar ook bij aanwezig. "Elke keer als ik naar binnen loop zie ik 750 mensen die een vrouw en kinderen hebben. Dat sterkt mij alleen nog maar meer in waar wij mee bezig zijn."