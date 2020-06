Vrouwen en kinderen laten zich horen: massaontslag Vredestein in Enschede heeft grote gevolgen

Eerst waren het de Ondernemingsraad en de werknemers van Vredestein in Enschede die hun ongenoegen duidelijk maakten. Vandaag was het de beurt aan partners en kinderen van de medewerkers om voor de poort van Vredestein in Enschede te demonstreren tegen de ontslagplannen van de directie van de bandenfabrikant.

In Enschede dreigt een ontslag van zo'n zevenhonderd mensen, dat is zo'n driekwart van het totaal aantal werknemers. De OR heeft al een alternatief plan bedacht waarbij hooguit tweehonderd ontslagen vallen, maar dat is door de directie van tafel geveegd. De OR bood eerder al een petitie aan de Tweede Kamer aan, oud-medewerkers toonden tijdens een poortactie in Enschede hun steun. Vandaag was het dus de beurt aan de familieleden.

Gezinnen achter de medewerkers

De demonstratie is opgezet door Danielle van der Plas. "Mijn man en zoon werken bij Vredenstein, mijn man al 25 jaar. We willen laten zien dat achter die bijna 700 ontslagen hele gezinnen zitten, die allemaal leven van het geld wat ze bij Vredestein verdienen." Samen met haar dochter en schoonzoon is zij naar Vredestein gekomen.

Spandoeken met teksten als 'Vredestein 74 jaar lief en leed maar binnen 4 maand uitgekleed' en 'Dit zaakje stinkt' moeten de directie duidelijk maken wat ze van de ontslagen vinden. "Ze moeten zien dat we allemaal achter de medewerkers staan, achter Vredestein staan en niet achter de beslissing van Apollo."

Reorganisatie

Begin maart werden de plannen van de directie voor een reorganisatie duidelijk. Die wil een deel van de productie verplaatsen naar een vestiging in Hongarije. Op dat plan kwam kritiek vanuit landelijke en Europese politiek, omdat die Hongaarse fabriek nog maar een paar jaar geleden is opgericht met 100 miljoen euro staatssteun.

Die fabriek, die sinds 2017 in bedrijf is, neemt nu werk over uit Enschede. Vredestein, onderdeel van het Indiase Apollo bandenconcern, bezwoer dat de fabriek in Hongarije nooit was gebouwd om het werk uit Enschede te halen en daar goedkoper te produceren. Volgens de directie ging het om teruglopende vraag en daar komt nu de coronacrisis bij.

Alleen de productie van duurdere autobanden en agrarische banden blijft in Enschede. Volgens de directie een noodzakelijke ingreep omdat de productie van 'goedkopere' autobanden in Enschede niet winstgevend is.

Toekomst

De ontslagen zullen grote gevolgen hebben zegt Van der Plas. "Enschede is geen rijke stad, de banen liggen niet voor het oprapen. Hoe ziet de toekomst er uit voor iedereen?"

Of de directie wakker gaat liggen van de actie betwijfelt Van der Plas. "Ik denk het niet. Die zetten gewoon lekker hun eigen zin door."