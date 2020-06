De Haringparty in Deurningen, dit jaar net even anders

De haringparty is elk jaar in Deurningen een niet te missen evenement. Tientallen mensen komen dan bij elkaar om haring te happen en te bieden op een exclusief vaatje. Maar nu door corona gaat het allemaal net even anders: via een stream en op meerdere plekken in het dorp.

Met een paard en wagen, en uiteraard twee mooie dames op de kar, komt het vaatje haring naar Pelle's eetcafé in Deurningen gereden. In het café praat eigenaar Roy Evers als een veilingmeester de boel aan elkaar. Via een stream, want met zijn allen bij elkaar gaat natuurlijk nu even niet.

Laatste bod

"Het verenigingsleven hier krijgt een deel van de veilingopbrengst", vertelt hij. "Daarom dat we het wel gewoon door laten gaan." Beetje behelpen misschien, maar het lukt prima zo."

Op vier locaties kunnen mensen meebieden. Daarbij is niet het hoogste bod van belang, maar het laatste bod. De opbrengst van vorig jaar was op die manier aanzienlijk: maar liefst zesduizend euro.

Geen rijkelui

Overigens is het algemene beeld van een haringparty, dat van rijkelui die bij elkaar komen om te netwerken, in Deurningen niet van toepassing. "Nee, daar hebben we niks mee", benadrukt Evers. "Iedereen is hier welkom, dat imago is niks voor ons."