Geen Veteranendag zoals anders door coronamaatregelen, maar Overijssel staat er wel bij stil

Geen bijeenkomst op het Malieveld in Den Haag, geen defilé met de koning. Veteranendag ziet er dit jaar vanwege de coronamaatregelen ook anders uit dan andere jaren. Toch wordt op verschillende plekken - ook in onze provincie - toch stilgestaan bij de Nederlandse veteranen die sinds 1940 zijn ingezet over de hele wereld.

Jaarlijks worden in deze periode verschillende bijeenkomsten en evenementen georganiseerd voor en door Nederlandse veteranen. Voor de veteranen een dag van weerzien met (oud-)collega's, een drankje, een gesprek. Voor de samenleving en de overheid een moment om waardering en erkenning uit te spreken.

Maar dit jaar gaat dat dus vanwege de coronamaatregelen anders. De bijeenkomst op het Malieveld is aangepast naar een kleine bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag, die door de NOS wordt uitgezonden. De uitzending is van 12.45 tot 13.45 uur hier te volgen.

Verschillende Overijsselse gemeenten staan vandaag ook stil bij Veteranendag. Zo heeft de gemeente Deventer de vlag gehesen en dragen de collegeleden van Enschede vandaag een anjer.

De afgelopen jaren maakte RTV Oost verschillende verhalen met veteranen over Veteranendag. Zoals het verhaal van Martin uit Wierden, die in 2016 meeliep tijdens het defilé op het Malieveld. Of Bert Kleine Schaars uit Averlo, die in 2017 vertelde over het boek dat hij schreef over zijn uitzending in Libanon. En ook het verhaal van KNIL-veteraan Abe Paliama uit Wierden, die twee jaar geleden op 93-jarige leeftijd het defilé in Den Haag mocht leiden.