Minister Slob in brief aan groep 8: "Dit jaar was wel apart, vind je niet?"

Het einde van de basisschoolperiode is al bijzonder voor de meesten, maar voor de leerlingen van groep 8 was dit jaar extra bijzonder. En dat allemaal door de coronamaatregelen, de gesloten scholen en thuis les krijgen. Minister Slob van Basis- en Middelbaar Onderwijs noemt het in een brief aan alle leerlingen van groep 8 een apart jaar. "Je hebt de laatste maanden iets geleerd wat je in een normaal schooljaar niet zou leren."

"Dit jaar was wel heel apart, vind je niet?", schrijft de Zwolse minister in de brief, die aan alle leerlingen van groep 8 in heel Nederland is gericht. "Door het coronavirus gingen heel veel scholen dicht, moest je ineens thuisblijven en kreeg je les in de woonkamer, je slaapkamer of misschien wel in de tuin."

Veel geleerd

Slob schrijft dat de leerlingen de afgelopen maanden iets geleerd hebben. "Misschien heb je hier nog niet aan gedacht, maar ik weet zeker dat het zo is. Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard."

De minister zegt veel aan de leerlingen te hebben gedacht. "Ik hoop dat jullie dit gekke jaar nu op een rustige manier afronden, met een fijne vakantie. Dat heeft iedereen wel verdiend, dacht ik zo."

Aan de middelbare scholen is gevraagd om volgend schooljaar een beetje rekening te houden met de rare schooltijd die nu achter ons ligt, eindigt Slob de brief. "Zo gaan we er samen alles aan doen om jou op een plezierige manier aan de brugklas te laten beginnen."