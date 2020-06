Slechte laatste speeldag in Bundesliga voor Wout Weghorst en Peter Bosz

Het is vanmiddag geen prettige laatste speelronde geworden voor Wout Weghorst en Peter Bosz in de Bundesliga. De Bornse spits en de voormalig trainer van Heracles Almelo missen de groepsfase van respectievelijk de Europa League en Champions League.

Weghorst stond met zijn VfL Wolfsburg vooraf zesde, een plek die wel groepsfase Europa League zou opleveren. Hoffenheim stond gelijk in punten, maar had een minder doelsaldo. Dus moest Wolfsburg tegen Bayern, dat twee weken geleden kampioen werd, minimaal hetzelfde resultaat halen als de concurrent tegen Dortmund, de nummer twee. Wolfsburg kwam echter al vroeg op achterstand en Hoffenheim op voorsprong. Uiteindelijk won laatstgenoemde simpel met 4-0 en ging Wolfsburg met dezelfde cijfers onderuit.

Weghorst en Wolfsburg stromen nu in de tweede kwalificatieronde van de Europa League in en moeten daarna nog twee ronden doorkomen om de groepsfase te bereiken. Overigens zit de ploeg ook nog in de Europa League van dit seizoen. Het verloor in maart in eigen huis de eerste wedstrijd in de achtste finales van Shaktar Donetsk met 2-1. Het toernooi wordt in augustus afgemaakt.

Bosz mist Champions League

Voor Bosz was het verhaal vooraf ook duidelijk. Met zijn Bayer Leverkusen moest hij op eigen veld winnen van Mainz en concurrent Borussia Mönchengladbach moest thuis verliezen van Hertha BSC. Leverkusen kwam al vroeg op voorsprong, maar ook Mönchengladbach scoorde al binnen tien minuten. Een klein kwartier voor het einde maakte die ploeg de tweede en wist Bosz dat het klaar was voor zijn ploeg. Het werd nog wel 2-1, maar Champions League zat er niet meer in voor Bosz en Leverkusen.

Voor Bosz en Leverkusen rest nu de groepsfase van de Europa League. De ploeg zit, net als Wolfsburg, nog in de Europa League van dit seizoen. Het won in maart de eerste wedstrijd in de achtste finales met 3-1 bij Glasgow Rangers.

Wel succes Klaassen en Dost

Voor de andere Nederlanders in de Bundesliga werd het wel een fraaie middag. Davy Klaassen stond met Werder Bremen vooraf op een degradatieplek, maar door een ruime zege op Köln en een nederlaag van Düsseldorf tegen Union Berlin krijgt Werder een kans om via play-offs alsnog handhaving af te dwingen. Voormalig Heraclied Bas Dost was trefzeker voor Eintracht Frankfurt, dat won van het al gedegradeerde Paderborn.