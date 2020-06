Volgens het trio Collectiet hoeven we ons niet te schamen voor seksfantasieën

Poster Collectiet: You can not lock down my fantasies (Foto: Raymond Bos)

Shelley Bos, Damaris de Jong, en de Overijsselse Pip Lucas maakten samen een theatervoorstelling over seksfantasieën. Maar, corona gooide roet in het eten. Of toch niet? Want pornowebsites bleken in populariteit te stijgen. Waarom dan niet de voorstelling omzetten in een website waar pikante fantasieën taboedoorbrekend worden besproken. Gisteren was de première van 'You can not lock down my fantasies'.

"Aan de ene kant is seks is overal, maar als het te kwetsbaar wordt dan hebben we het er niet meer over", vertelt Shelley Bos. Dat vinden de meiden jammer. Volgens hen heerst er veel schaamte rondom seksfantasieën, wat helemaal niet nodig is. "Het is zo menselijk om kwetsbaar te zijn en verlangens te hebben", voegt Bos toe.

Vooral in Corona-tijd, waar alles op slot zit. "Je kan alles op slot gooien, wat ook goed is. Maar waarom zou je je eigen gedachten op slot gooien?", vraagt Damaris. "Seksuele acceptatie in het hoofd zorgt voor seksuele vrijheid in het lijf", aldus Collectiet.

De drie zijn op onderzoek uit gegaan rondom dit onderwerp: ze lazen boeken, bekeken documentaires, voerden gesprekken met psychologen en interviewden mensen over hun seksfantasieën. Een fantasie blijft een fantasie leggen de meiden uit. "Een fantasie over dieren, daar schrok ik heel erg van, maar alles is terug te brengen naar een basaal verlangen", legt Pip Lucas uit.

Hieronder de teaser voor de website van Collectiet (tekst gaat verder onder video)

Op de website zijn ruim 55 verschillende filmpjes en geluidsfragmentjes. "We hebben het mensen makkelijk gemaakt, want iedereen kan dit thuis verborgen kijken en wij zullen het niet weten", aldus Bos. "We hopen gewoon dat mensen er wat uithalen voor zichzelf", sluit Damaris af.