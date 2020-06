Rainbow Sit In in Enschede trekt ongeveer 50 deelnemers

Rainbow Sit In in Enschede trekt zo'n 50 deelnemers (Foto: Rozegolf.net)

Zo'n 50 mensen hebben gistermiddag meegedaan aan een Rainbow Sit In in Enschede om aandacht te vragen voor de situatie van LHBTI'ers.

De 'sit in' was georganiseerd door COC Twente Achterhoek en werd gehouden op de Lasonderbleek in de wijk Roombeek. In het park zaten de actievoerders op een aantal regenboogvlaggen.

"De aandacht is nog altijd hoognodig. Veel jongeren worstelen met hun geaardheid, transgenders worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd en mannen- en vrouwenstellen, die hand in hand lopen, worden aangestaard, uitgescholden of erger", aldus het COC.

Organisator Freerk Jager is 'heel tevreden' over de opkomst en het verloop van de actie. Homobelangenorganisatie COC Twente Achterhoek gaat komende week in gesprek met de Enschedese wethouder Kampman over een reeks incidenten van mogelijke homohaat in de stad.

In de Roze Golf vanavond om 22:00 uur op Radio Oost een uitgebreid gesprek met Freerk Jager en een verslag van de Rainbow Sit In.