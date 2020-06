Politie Deventer druk met zes vechtpartijen in één nacht

De politie in Deventer heeft een drukke nacht achter de rug. Agenten moesten zes keer uitrukken voor vechtpartijen in verschillende wijken.

Zo moest de politie ingrijpen toen rond 1.00 uur de bezoekers van twee feestjes in de Rivierenwijk naar elkaar trokken en in gevecht raakten. Meerdere politiewagens en een hondengeleider gingen erop af. Over en weer vielen klappen en er werd met glazen gegooid, maar er werd niemand aangehouden. Een aantal bezoekers van de feestjes wist de boel te sussen.

Over de vijf andere vechtpartijen is niets bekend. De politie meldt het opvallende aantal vechtpartijen op Instagram, maar deelt verder geen details. Wel schrijft de officier van dienst nog dat een buurtcafé is gesloten in verband met illegale activiteiten. Er is één persoon aangehouden.