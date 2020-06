Wat vind jij: Ik zou blij zijn als er in september weer evenementen worden georganiseerd

Goed nieuws voor de corsobouwers in Sint Jansklooster. Burgemeester Bats heeft aan de organisatoren aangegeven dat ze een vergunning mogen aanvragen voor het jeugdcorso in september. Dat zou betekenen dat er weer ruimte komt voor het organiseren van grote en kleine evenementen. Wat vind jij daarvan?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werden alle evenementen afgelast. Organisatoren van evenementen later in het jaar hebben grotendeels hun evenementen ook afgelast. Maar nu lijkt er toch licht aan het einde van de tunnel. Naar alle waarschijnlijkheid kan het jeugdcorso in Sint Jansklooster in september doorgaan.

Het jeugdcorso in Sint Jansklooster is een jaarlijks terugkerend evenement. Normaliter vindt het corso ongeveer een maand na het grote corso plaats. Bij het jeugdcorso rijden praalwagens bekleed met dahlia's door de straten van Sint Jansklooster. Afsluitend wordt er een feest georganiseerd. Of dat dit jaar ook zal gebeuren, moet nog blijken.

Wat vind jij? Ben je blij dat er in september weer evenementen worden georganiseerd? Of vind je het nog iets te vroeg? Stem op de poll en reageer: hieronder of op Facebook.