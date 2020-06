Harry zag vrachtwagen kantelen op A1: "Ik beef nog als een rietje"

Nietsvermoedend zat Harry Bolck vanochtend met een collega aan de koffie bij de wegwerkzaamheden op de A1 bij Holten. "We hadden het erover hoe gevaarlijk het kan zijn bij wegwerkzaamheden." Op datzelfde moment kantelt een vrachtwagen in de scherpe bocht, met een ravage tot gevolg. "Ik beef nog als rietje."

Harry was aanwezig om een machine te inspecteren en was net met zijn collega aan het genieten van een kop koffie. Ze bespraken een incident van afgelopen zaterdag, waarbij een vrachtwagen door de versmalling heen was gereden. "Het is een smerig punt. Maar als je goed oplet en je houdt je aan de snelheidsbeperking, dan komt het wel goed."

Chauffeur uit de cabine gehaald

Toen het ongeluk gebeurde, gingen de mannen direct richting de vrachtwagen. Ze zagen de bierflesjes over de weg liggen en gingen poolshoogte nemen bij de chauffeur. "We waren erbij toen hij uit de cabine werd gehaald. Hij had een hoofdwond, maar was verder goed aanspreekbaar."

Nadat de hulpdiensten arriveerden, drong de ernst van het ongeluk pas door bij Harry. "De adrenaline was in het begin nog hoog, maar daarna besef je het pas." Volgens hem is de wegversmalling veilig genoeg. "Alles staat of valt met het gedrag van de weggebruiker. Een moment van onoplettendheid en je ziet wat er kan gebeuren."