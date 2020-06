Chaos en ellende op de A1 vanochtend; zijn we door corona onvoorzichtig geworden?

Laten we de huidige situatie op de A1 bij Holten eerst onder de loep nemen. Op dit moment wordt daar aan een verbreding van de weg gewerkt. Daarnaast zijn er werkzaamheden op het stuk verderop bij Markelo.

Die werkzaamheden zijn onderdeel van het project om de gehele A1 tussen Deventer en Almelo te verbreden. Dat project is in 2018 begonnen en neemt enkele jaren in beslag.

Dit zijn de werkzaamheden die plaatsvinden op de A1 tussen Deventer en Almelo (Foto: Rijkswaterstaat)

'Knetterdruk'

Bij Holten wordt het verkeer door die werkzaamheden een versmalling in gestuurd. Dat is de plek waar vanochtend een vrachtwagen kantelde. Wegwerker Harry, die het ongeluk zag gebeuren, zegt over dat stuk van de weg: "Het is een smerig punt. Maar als je goed oplet en je houdt je aan de snelheidsbeperking, dan komt het wel goed."

En dat is nou net het hele eieren eten, zegt Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten er zich bewust van zijn dat er op dat stuk tijdens wegwerkzaamheden om een andere rijstijl wordt gevraagd. Woordvoerster Jenneke Blok: "Op dat stuk is het gewoon knetterdruk. Mensen moeten echt opletten als ze daar rijden en zich aan de verplichte maximumsnelheid houden."

Vaste richtlijnen

Maar de wegbeheerder krijgt ook kritiek als het gaat om de bewegwijzering. Automobilisten geven tegenover RTV Oost aan dat ze vinden dat de gele borden langs de weg niet duidelijk genoeg zijn en dat de overgang bij de werkzaamheden te snel volgt.

Maar daar heeft Rijkswaterstaat weinig boodschap aan. "Wij houden ons aan de regels met betrekking tot de bewegwijzering, zoals overal in Nederland", legt Blok uit. "De versmalling op de A1 bij Holten is ook echt niet smaller dan is toegestaan, daar zijn vaste richtlijnen voor."

Verantwoordelijkheid

De woordvoerster vervolgt: "Dit is waar we het mee moeten doen. Mensen moeten er rekening mee houden dat dit werkzaamheden zijn die erg lang duren, die zich ook telkens verplaatsen en dat ze dus goed moeten blijven opletten. En daar gaat het vaak mis."

Maar die reactie vindt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck te makkelijk. "Als wegbeheerder heb je de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de situatie op de weg duidelijk is voor het verkeer. Natuurlijk heeft een automobilist ook een eigen verantwoordelijkheid, maar als het aantal ongelukken op de weg ineens fors toeneemt, dan zou ik me als wegbeheerder toch even achter de oren krabben of alles wel voldoende is duidelijk gemaakt. Ik zeg altijd maar zo: als je licht-dementerende opa over de weg rijdt en die snapt het, dan zit je goed."

Coronacrisis

Doet de coronacrisis dan nog een duit in het zakje als het gaat om de ongelukken van vanochtend? Die vraag wordt door zowel Rijkswaterstaat als de deskundige positief beantwoord. Alhoewel, benadrukt Wildervanck, 'het ook een beetje psychologie van de koude grond is'. "Het blijft natuurlijk gissen in hoeverre die invloed heeft."

"Wat je wel zag, is dat de zakelijke rijders en de forenzen halverwege maart (toen de intelligente lockdown werd afgekondigd, red.) ineens allemaal thuisbleven. En dat zijn juist de mensen met haast, die op snelwegen en provinciale wegen relatief de meeste ongelukken veroorzaken. Wat je overhield, waren de zogenoemde regelrijders: mensen die zich over het algemeen netjes aan de verkeersregels houden."

In het systeem komen

Nu werknemers weer vaker op kantoor of op een andere locatie dan thuis werken, neemt de drukte op de weg weer toe. En daarmee het aantal ongelukken, ongeacht of ze door haast veroorzaakt worden. Blok: "Dat is nu eenmaal een feit: hoe meer verkeer, hoe meer ongelukken er gebeuren. En inderdaad, na die rust op de weg aan het begin van de coronacrisis, moet het rijden in een drukke spits weer in het systeem van de mensen komen."

Wildervanck: "Het gedrag van mensen in het verkeer is voor een groot deel automatisme. Dagelijkse weggebruikers leren de weg steeds beter kennen. En hoe beter je de weg dénkt te kennen, hoe meer risico je durft te nemen. Je gaat problemen onderschatten, met als gevolg: meer kans op ongelukken."