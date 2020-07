Analyse | Wat is de campagnestrategie van Pieter Omtzigt?

Communicatiestrateeg Kaj Leers heeft de campagnes van de drie (kandidaat vier, Martijn van Helvert, heeft zich inmiddels teruggetrokken) goed bekeken en komt al snel tot een conclusie. "De Jonge en Keijzer hebben een écht campagneteam, dat zie je direct. Die weten waar ze beginnen en hebben een paar opties waar ze eindigen. Daar tussenin zit hun campagne."

Leers: "Alles wijst erop dat Omtzigt niet heel lang over een campagne heeft nagedacht. Er zit weinig tijd en geld in, het hangt met pleisters en plakband aan elkaar. Het lijkt een 'flitscampagne', alsof hij op het laatste moment heeft besloten zich beschikbaar te stellen." Omtzigts videoboodschappen die met een mobieltje zijn gefilmd, lijken dat vermoeden te bevestigen.

De huidige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met #TeamHugo zelfs een eigen hashtag in het leven geroepen. Daarnaast deelt De Jonge video's van BN'ers die zich achter hem scharen. Keijzer en haar team hebben de slogan 'wees wijzer, kies Keijzer' bedacht en benadrukken dat het eindelijk eens tijd wordt voor de eerste vrouwelijke CDA-lijsttrekker.

Behaalde successen

Wat zet de Enschedeër daartegenover? "Hij voert vooral campagne op zijn Twitterfeed en wijst op de door hem behaalde successen. Hij draagt de boodschap uit: ik trek ten strijde", merkt de communicatiestrateeg.

De door Omtzigt steeds aangehaalde successen maken hem een populaire volksvertegenwoordiger. Bij de laatste verkiezingen in 2017 kreeg hij ruim 97.500 voorkeursstemmen.

Dossiervreter Omtzigt Pieter Omtzigt wordt ook wel 'de pitbull van het parlement' genoemd. En die naam heeft hij te danken aan zijn vastberadenheid. De politicus bijt zich vast in dossiers en legt de verantwoordelijken het vuur aan de schenen. Toeslagenfraude Het bekendste en misschien wel grootste succes van Omtzigt is de toeslagenfraude. Door fouten bij de Belastingdienst moesten gezinnen toeslagen onterecht terugbetalen en kwamen daardoor in grote financiële problemen. Het Kamerlid ontdekte de fouten van de Belastingdienst. Corruptie Malta Als lid van de Raad van Europa onderzocht hij de rechtsstaat Malta. Door de corruptie in het land konden niet-Europeanen een Maltees paspoort kopen en moeiteloos de EU binnenkomen. Ook werd de moord op een journaliste niet goed onderzocht. Omdat Omtzigt die misstanden aan het licht stelde, stapte de Maltese premier op. MH17-ramp Ook van het MH17-dossier, over het in Oekraïne neergestorte vliegtuig, was Omtzigt woordvoerder. Maar nadat uitkwam dat hij in 2017 een 'nepgetuige' had opgetrommeld en voor een zaal vol nabestaanden een onjuiste verklaring had laten afleggen, besloot Omtzigt om te stoppen als dossierhouder van de vliegramp.

Kleur bekennen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 leverde het CDA acht zetels in (van 21 naar 13). In 2012 onderzocht een commissie de oorzaak van het forse verlies. Daar kwam een hard oordeel uit. Onduidelijkheid, onenigheid en onbekendheid binnen de partij waren de factoren voor de dramatische uitslag.

De Jonge (l), Omtzigt, Keijzer en Van Helvert bij de voordracht (Foto: ANP)

Mede door het onderzoek hunkert de achterban naar een duidelijke koers van de partij. "Omtzigt heeft al gezegd een samenwerking met Forum voor Democratie (rechts in het politieke landschap, red.) uit te sluiten. Hij meent dat oprecht, maar lijkt zich er niet van bewust welke gevolgen die uitspraak kan hebben", zegt Leers. "Daardoor veroorzaakt hij een probleem bij het CDA. Want wat gaat Omtzigt doen? Welke koers gaat hij varen?"

Grote verdeeldheid?

De vasthoudendheid van de Overijsselaar heeft hem de successen in het kabinet opgeleverd. Maar als zijn opvattingen over de CDA-toekomst erg afwijken met die van de andere kandidaten, kan die eigenschap ook tot een grote verdeeldheid binnen de partij leiden.

"Ik denk dat het tussen De Jonge en Omtzigt zal gaan", verwacht Leers op basis van de populariteit van de twee. "Wat nou als de stemming eindigt met 51 om 49 procent? Dat kan een probleem veroorzaken. De achterban is dan in twee kampen opgesplitst. Dus dan is de vraag: gaat hij zich naar het partijbestuur schikken?"

De stemming (alleen voor CDA-leden) is van 6 tot en met 9 juli.