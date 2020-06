Zorgfraude Almelo: PVV wil permanent team sociale recherche

Almelo moet voortaan permanent een team sociale recherche krijgen in de strijd tegen de zorgfraude. De afgelopen twee jaar is er een experiment gehouden, waarbij twee sociaal rechercheurs verdachte zaken onderzochten. Ondanks de successen die de sociaal rechercheurs boekten, is het de bedoeling het team weer op te heffen. De PVV heeft nu een motie ingediend om niet alleen de twee huidige sociaal rechercheurs te behouden, maar ook om het team uit te breiden.

Almelo heeft de afgelopen jaren te maken gehad met meerdere spraakmakende affaires rond de intussen veelbesproken zorgcowboys: zorgdirecteuren die ervan worden verdacht dat ze sjoemelen met zorggeld. Daardoor dreigen grote sommen subsidies te verdwijnen in de zakken van zorgondernemers in plaats van dat dit geld wordt besteed aan zorg.

Zo kwam vorige week nog het bureau Take Care V&R Thuiszorg in het nieuws, omdat de gemeente Almelo twee miljoen aan zorggeld terugeiste. Almelo claimt dat Take Care heeft gefraudeerd met zorggeld.

'Casino-zorgbureau'

De sociale recherche speelde een prominente rol in het onderzoek tegen het 'casino-zorgbureau' Victorie, waarvan de directrice meer dan een miljoen euro heeft vergokt in het casino. Zo ontdekte de sociale recherche niet alleen dat de directrice in totaal 703 bezoekjes aan het casino had gebracht, maar ook dat ze zorggeld gebruikte om haar cliënten (met name probleemjongeren) volop in de watten te leggen. Onder meer met Louis Vuitton-tasjes en in een geval kreeg een cliënte een borstvergroting van haar cadeau.

Bestaansrecht bewezen

In Almelo waren de afgelopen twee jaar bij wijze van experiment twee sociaal rechercheurs aangesteld. Deze proef loopt eind dit jaar af. De PVV Almelo vindt dat de sociale recherche de afgelopen twee jaar haar bestaansrecht heeft bewezen en wil daarom dat Almelo voortaan permanent twee sociaal rechercheurs krijgt. PVV-fractievoorzitter Sebastiaan Stöteler dient daartoe morgenavond een motie in.

Uitbreiding

Bovenop dit permanente team van twee rechercheurs wil de PVV dat er twee extra sociaal rechercheurs worden aangesteld. Zij moeten zich vooral gaan bezighouden met achterstallig onderzoek doen tegen zorgbureaus.

Daarbij wijst Stöteler erop dat Almelo circa twee jaar geleden veel strenger is gaan controleren met welke zorgaanbieders ze in zee ging. Gevolg is dat het aantal zorgbureau, met wie Almelo een contract aanging, fors is teruggedrongen van ruim driehonderd naar circa honderdzestig nu. "Er valt dus nog wel het nodige te onderzoeken", aldus Stöteler.

Volgens de PVV'er is het daarbij van belang dat dossiers rond verdachte zorgaanbieders niet te lang op de plank moeten blijven liggen. "Er geldt namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar", aldus Stöteler.

'Verdient zichzelf terug'

Met de motie van de PVV is op jaarbasis vier ton gemoeid: twee ton voor de permanente sociale recherche en twee ton voor de tijdelijk rechercheurs. "Veel geld, maar de sociale recherche heeft bewezen dat het een investering is die zichzelf terugverdient. Mede dankzij de inzet van de sociale recherche heeft Almelo immers intussen miljoenen teruggevorderd van frauderende zorgbureaus."

Bovendien wijst de PVV op de eventuele preventieve werking die er van de sociaal rechercheurs uit gaat richting zorgdirecteuren met foute plannen.