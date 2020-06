Niet voor een hamburger, maar je diploma door de drive-through: in Oldenzaal gebeurde het

Vanavond was de eerste van in totaal vier drive-throughs. "We hebben te maken met vijfhonderd geslaagden", vertelt locatiedirecteur Marcel Snijders. De eerste 125 geslaagden van de gemengde theoretische leerweg waren vanavond aan de beurt. "Het luistert allemaal heel erg nauw. Om de tien minuten komt er een colonne van tien auto's hiernaartoe, stellen zich op in twee rijen van vijf en gaan dan door de tent."

Sirene

Zo kwamen leerlingen op de motor, waren er auto's versierd met vlaggetjes en reed er zelfs een Amerikaanse politiewagen door de drive-through. "Ik hoorde opeens een sirene en toen stond dat ding voor de deur", vertelt een enthousiaste leerling. "Ingevoerd vanuit Amerika", zegt zijn vader trots.

"Ik had wel te horen gekregen dat ouders zich in allerlei bochten hadden gewrongen om het zo origineel mogelijk te doen. En er komt nog van alles aan. Dus dat is wel heel interessant", aldus Snijders. Alleen een tractor was niet toegestaan, want die past niet door de tent.

De leerlingen kregen drie videoboodschappen te zien (Foto: News United)

Verschillende stops

De leerlingen kregen allemaal een tijdslot waarin ze hun diploma konden ophalen. De drive-through begint met een videoboodschap van de coördinator en de adjunct-directeur. Daarna rijden ze drie meter verder en volgt er een persoonlijke videoboodschap van hun mentor. De derde stop is een video over het afgelopen jaar en tot slot mogen de leerlingen even uitstappen om hun diploma te ondertekenen.

"Het is normaal natuurlijk heel anders, maar dit is ook wel weer leuk. Goed geregeld", concludeert een leerlinge met haar diploma in de hand. Ook Snijders is zeer tevreden. "En vooral trots op alle collega's die dit zo geregeld hebben."

Aan het einde van de rit werden de leerlingen voor het laatst 'uitgezwaaid' (Foto: News United)