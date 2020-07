Debbie (30) uit Hengelo had hulp nodig met haar huilbaby, dit is haar verhaal

Ze heeft wel even getwijfeld of ze haar verhaal wil vertellen. De periode waarin het met haar minder goed ging heeft er duidelijk ingehakt. "Ik had zo graag gewild dat het anders was gegaan, dat ik meer kon genieten in die tijd." Haar stem breekt en haar brede lach verdwijnt eventjes. De tranen laten zien dat ze de lastige periode met haar baby'tje nog niet vergeten is, maar toch wil ze haar verhaal graag delen.

En dat heeft een duidelijke reden, blijkt als we verder praten. "Ik dacht dat ik de enige was met een kind dat niet sliep, dat alleen maar huilde. Bij anderen hoorde ik alleen maar dat alles goed ging, perfect was zelfs. Dat maakte mij heel onzeker." Door haar verhaal te vertellen wil ze andere moeders laten zien dat om hulp vragen helemaal niet gek is. Ook wil ze met haar verhaal potentiële vrijwilligers werven.

'Korter lontje'

"Ik was radeloos, ik had alles geprobeerd. Mijn lontje werd korter, ik was sneller geïrriteerd. Ik kon ook niet meer leuk en lief doen tegen mijn kindje. Dit wil ik niet dacht ik, maar hoe het anders moest wist ik ook niet. Toen dacht ik echt: nu heb ik hulp nodig anders kom ik hier niet meer uit."

Inmiddels slaapt hij een stuk beter, maar Debbie's zoontje heeft al vanaf de geboorte slaapproblemen waardoor de kersverse moeder 's nachts zelf ook amper aan slapen toekomt. "En mijn man werkt 's nachts, dus ik stond er vaak alleen voor. Daarbij wilde ik mijn man overdag gewoon laten slapen, wat heel lastig is met een huilbaby. Op een gegeven moment dacht ik, laat me maar opnemen in een ziekenhuis. Dan heb ik even rust."

Zelfde achtergrond

Nadat ze via het consultatiebureau bij Humanitas terecht komt, wordt Debbie gekoppeld aan een moeder die als vrijwilliger werkt bij Humanitas. "We zoeken vaak iemand die eenzelfde verhaal en achtergrond heeft, waardoor er echt herkenning ontstaat." Silvia Zander van Humanitas legt uit dat er heel specifiek gematcht wordt. "In dit geval heeft de moeder zelf ook ervaring met een lastige slaper en een klein lokaal netwerk."

Inmiddels is haar zoontje twee jaar oud en heeft ze meer rust. Dat straalt ze ook uit, ze kan weer lachen en oogt zelfverzekerd. Lovend is ze over de werkwijze van Humanitas. "Dat er juist een moeder binnen kwam en géén hulpverlener, maakt het zoveel fijner. Ik voel me daardoor geen patiënt, maar kan gewoon ontspannen kletsen met iemand." Voor Debbie heeft de vrijwilliger het verschil gemaakt, ze raadt vrouwen die tegen problemen met de opvoeding aan lopen dan ook aan contact op te nemen met Humanitas.