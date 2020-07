In Hengelo zijn minder eikenprocessierupsen, maar de overlast (jeuk) blijft

"Er zijn minder nesten te vinden in onze bomen. We zien een reductie van wel negentig procent, maar op sommige plekken is die reductie helaas wel minder", aldus rupsenbestrijder Maico Oude Lenferink.

Samen met zijn team ging Oude Lenferink de rups te lijf. "Meerdere nachten spoten we met nematoden en wij zijn tevreden", zegt hij.

Overlast blijft

Ondanks de inzet van de wormpjes, is de overlast van de jeukrups nog niet gelijk weg. Zo krijgt de gemeente nog evenveel meldingen als vorig jaar.

Volgens Oude Lenferink gaat de overlast nog wel een paar jaar duren. "Er zijn nu minder nesten, maar er zijn nog genoeg haartjes van de rupsen die er nog wel zitten. Als je daarmee in aanmerking komt, krijg je nog steeds jeuk."

Oude Lenferink vertelt dat hij tevreden is, maar niet over alle plekken. "Bij kleinere eiken langs de straten is het minder goed gegaan. Waarschijnlijk komt dat doordat die bomen meer wind vangen."

"De wormpjes spuiten we in bomen in een wolk met water. De boom moet drie uur nat blijven, zodat de worm de tijd heeft om een rups te vinden. Bij veel wind droogt de boom sneller op en heeft een wormpje minder tijd om een rups te vinden waar hij naar binnen kan. Onze spuitmethode gaan we aanpassen, zodat dat volgend jaar beter gaat", aldus Oude Lenferink.

Regen heeft positieve kanten

Hij ziet gaten in verschillende nesten. "Dat kan betekenen dat de motten uitkomen en beginnen te vliegen. Regen is dan ook een goede manier om minder rupsen te krijgen. Als zo'n mot een waterdruppel op zich krijgt, valt 'ie op de grond en is het klaar. Dan is er geen voortplanting en dat is goed", zegt hij.