Rolstoeler Samuel uit Hengelo heeft door coronamaatregelen extra handicap

Soms lopen situaties zelfs zó uit de hand dat mensen agressief worden. "Ze roepen dan 'donder op' of 'je hebt geen respect, laat iemand anders je boodschappen voor je doen'. Ik kan daar wel boos van worden, ja."

Samuel mijdt door de confrontaties inmiddels supermarkten en komt alleen nog in winkels waar hij weet dat er vanuit de winkelier begrip is.

Honderden vergelijkbare verhalen Ieder(in), een belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, herkent de situatie van Samuel. Ieder(in) kreeg de afgelopen maanden honderden verhalen te horen die vergelijkbaar zijn met dat van Samuel. "Denk maar eens aan al die terrassen die zijn uitgebreid voor de horeca", zegt Renée Tuijnman van de belangenorganisatie. "Heel mooi natuurlijk, maar alle stoepen zijn vol. Wat voor mensen in een rolstoel of blinden heel lastig is."

Hulp in de winkel

Dat blijkt als hij binnenrijdt bij bakker Gustav in Hengelo. Eigenaar Jan begroet hem direct en is hulpvaardig."Zal ik het brood even voor je in je tas doen?" Dat tot grote tevredenheid van Samuel. "Dit is gewoon top. Want zelf lukt me het niet om de broodjes daarin te krijgen."

Door zuurstofgebrek bij de geboorte heeft Samuel spasmes in zijn armen en handen. Bakker Jan vindt het doodnormaal om Samuel te helpen. "Een beetje extra hygiëne en het is goed," zegt hij terwijl hij zijn handen schoonmaakt.

Ik mag niet meer zelf mijn boodschappen doen. Dat kan toch niet? Samuel

Ongelijkwaardige behandeling

Voor Samuel is vooral de ongelijkheid die ontstaat een punt. "Door die opmerkingen van anderen word je gewoon niet gelijkwaardig behandeld. Ik mag niet meer zelf mijn boodschappen doen. Dat kan toch niet?"

Ook van anderen hoort hij vergelijkbare verhalen. "Een vriend van mij, die ook in een rolstoel zit, kreeg in een supermarkt te horen dat hij een karretje moest pakken. Anders mocht hij geen boodschappen doen. Dat is toch te gek voor woorden?"

'Reactie uit angst'

Voor de mensen die agressief reageren op Samuel omdat hij niet alle coronamaatregelen kan naleven, heeft hij nog wel wat begrip. "Ze reageren uit angst, uit hun ego. En de overheid stimuleert dat door deze situaties strafbaar te maken, met boetes te dreigen. Dat vind ik niet oké. Als ik er nou niets aan kan doen, dan kun je mij toch geen boete geven? Uiteindelijk denk ik dat deze situatie alleen met jurisprudentie op te lossen is. Dat iemand bewust een boete krijgt, om bij een rechter aan te tonen dat de situatie absurd is."