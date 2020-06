Waterschap Vechtstromen gaat boetes uitdelen aan wie water uit vijvers haalt

Wie in het stedelijk gebied water uit de openbare vijvers haalt, kan vanaf nu een stevige boete tegemoet zien. Die waarschuwing geeft waterschap Vechtstromen na meldingen over het onttrekken van water uit vijvers. De boetes lopen op tot 1.500 euro.

Van bedrijven met tankwagens tot particulieren die met dompelpompjes emmers water uit de vijvers pompen om de planten water te geven, het waterschap zag het allemaal voorbijkomen en gaat nu dus scherper optreden.

Kwaliteit vijverwater onder druk

Door de aanhoudende droogte en warmte is er in het gebied van waterschap Vechtstromen sinds vrijdag 29 mei 2020 een verbod op het onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Het verbod is ingesteld omdat de kwaliteit van het water in deze vijvers onder druk staat. Daarom is het belangrijk om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden.



De afgelopen weken is door handhavers regelmatig gecontroleerd bij vijvers en zijn er diverse waarschuwingen gegeven. "Helaas constateren we dat ondanks de waarschuwingen niet iedereen zich houdt aan het verbod. Na het waarschuwen kunnen we niet anders dan overgaan tot maatregelen zoals boetes", meldt het waterschap.

Boete tot 1.500 euro per keer

De boetes worden vastgesteld door de officier van justitie en zijn voor particulieren 550 euro en voor bedrijven 1.500 euro.