Kinderpornozaak Haaksbergen: 3,5 jaar cel en tbs geëist tegen oudste broer

Zijn jongere broer Michiel (31) stond vorige week al voor de rechter, maar intussen is duidelijk dat beide broers volstrekt onafhankelijk van elkaar opereerden en zelfs van elkaar niet wisten waar ze mee bezig waren.

Martijn Z. zou een prominente rol hebben gespeeld bij de verspreiding van de kinderporno en moest zich daarvoor verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam.

Beheerder kinderpornowebsites

Z. beheerde niet alleen chatrooms op het zogenoemde darkweb, een afgeschermd deel van het internet dat volop wordt gebruikt voor criminele activiteiten, maar beheerde vanuit Haaksbergen bovendien twee kinderpornowebsites.

Bij huiszoeking werd een partij van 900.000 foto's en video's ontdekt, waarvan uiteindelijk 12.000 bestanden werden bestempeld als kinderporno.

Ontucht onderzocht

Ook heeft justitie onderzocht of Martijn Z. ontucht heeft gepleegd met minderjarigen. Zo was hij lid van een hackersclub, waar hij in contact kwam met een ander lid, een minderjarige jongen. Op videobeelden was later terug te zien dat deze jongen bij hem op schoot kroop. Na uitvoerig onderzoek is van misbruik echter niets gebleken. Z. ontkende zelf ook dat er sprake zou zijn geweest van ontucht.

Z.'s advocaat Dirk Vermaat heeft met name moeite met de jarenlange celstraf: "Met tbs kan mijn cliënt leven. Hij vindt ook zelf dat hij problemen heeft en daar wil hij zich graag aan laten behandelen. Maar als je dan iemand eerst jarenlang opsluit, is het alsof je iemand die griep heeft eerst een tijdlang in een koelkast zet voordat je eindelijk met behandeling begint".

Broers

De kinderpornozaak veroorzaakte veel opschudding in Haaksbergen. Vooral omdat er twee broers bij waren betrokken.

Vorige week al moest jongste broer Michiel voor de rechter verschijnen. Justitie kwam beide broers op het spoor via een andere verdachte. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie er vanuit dat de Haaksbergse broers wel moesten samenwerken, maar later bleek dat het puur toeval was dat beiden zich bezighielden met kinderporno.

Jongste broer

Tegen de jongste broer werd vorige week drie jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, geëist. Ook vroeg de officier van justitie om een wijk- en contactverbod. Behalve dat er 522.000 kinderpornografische afbeeldingen bij hem zijn ontdekt, had hij ook foto's gemaakt van kinderen bij hem uit de buurt.

Zijn advocaat Meike Lubbers ligt nu vooral met het OM in de clinch of Michiel Z. daarmee kinderporno zou hebben vervaardigd. De raadsvrouw erkent dat haar cliënt kinderporno verzamelde, maar zegt dat hij die niet heeft gemaakt. Ze meent dat de foto's op basis van jurisprudentie niet als kinderporno kunnen worden aangemerkt.