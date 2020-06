Losser treedt op tegen illegaal lozen van afval

Het milieu-eiland aan de Kroepsweg in De Lutte (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het afvalbrengpunt is maar beperkt open (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

"We zijn er helemaal klaar mee en gaan er strak bovenop zitten." Daadkrachtige woorden van de Losserse wethouder Jaimi van Essen over de aanpak van illegaal geloosd afval.

"We hebben vijf hotspots in de gemeente. Daar wordt bovengemiddeld veel rotzooi buiten de containers gegooid. Drie in Losser zelf, bij de PLUS in Overdinkel en aan de Kroepsweg in De Lutte. We willen de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn echt in de smiezen krijgen."

Boete van 95 tot 390 euro

Om dat te bereiken wordt onder meer twee keer per dag ter controle even langs de vijf hotspots gereden. "Dat illegaal storten kost de hele gemeenschap geld en dat moeten we gewoon niet willen", zegt Van Essen. De boetes variëren van 95 tot 390 euro. "Afhankelijk van wat je verkeerd doet."

Niet alleen bij de milieu-eilandjes gaat het wel eens verkeerd. Ook bij de containers van de mensen zelf. "We gaan controleren of men wel de goede spullen in de container gooit. Gewoon door mensen voor de vuilniswagen uit te laten lopen die eerst in de bakken kijken. Wij krijgen de rekening als er verkeerd afval wordt aangeleverd en die rekening is bepaald niet mals"

Tussen de middag dicht

Ook het afvalbrengpunt in Losser is een punt van discussie. "Dat is al dertig jaar zo ingericht. Natuurlijk enorm achterhaald. Het kan niet zo zijn dat het op vrijdag tussen de middag dicht is. We moeten eerst maar eens gaan onderzoeken wat het kost om de openingstijden te verruimen. Nu

is het woensdagmiddag, vrijdag 's morgens en 's middags en zaterdag van negen tot twee..."

Van Essen is serieus in de manier van aanpakken. "We dachten eerst altijd dat dit alleen in de grote steden speelde. Maar hier dus ook. Daar moeten we dan ook serieus tegen optreden. Nu corona wat minder in beeld is, hebben we daar ook meer tijd voor."