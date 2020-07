Gemeente Staphorst pakt 'landjepik' door boeren aan

Al jarenlang ziet natuurliefhebber Rinus Goutbeek het gebeuren. "Boeren hebben zand over en dumpen daarmee de sloten dicht. Vervolgens maaien ze de bermen van de gemeente en zo krijgen ze meer land." Hij maakt zich vooral zorgen over de natuurwaarden die hierdoor ten onder gaan.

De berm en sloot voordat deze werd gedempt. (Foto: onbekend)

De sloot is gedempt en de vegetatie in de berm verdwenen. (Foto: onbekend)

Natuurwaarden

"Er leven veel beschermde soorten in die sloten en de bermen. Insecten maken er gebruik van en ook weidevogels hebben juist die hoge vegetatie nodig om zich er in te verstoppen en eten te vinden." Goutbeek heeft de gemeente twee jaar geleden al op ambtelijk niveau gevraagd om in te grijpen.

"Ze hadden toen een plan opgesteld. Dat werd in de la gelegd, omdat er te weinig geld was om te handhaven. Er moest volgens de gemeente bezuinigd worden. Nu, twee jaar later, zijn deze sloten en bermen nog steeds niet hersteld en worden er steeds meer sloten gedempt."

In de video hieronder zie je hoe de bermen en sloten zijn verdwenen. De tekst gaat onder het filmpje verder.

Herstel

De natuurwaarden herstellen kost veel geld en duurt lang. "Hoe de gemeente het gaat aanpakken, weet ik niet. Het lijkt alsof ze bang is om te handhaven. Maar dat is echt nodig om deze natuur te behouden."

Gemeente Staphorst

Wethouder Alwin Mussche is op de hoogte dat dit gebeurt. "Vorige week ben ik het gebied in gegaan en heb ik het gezien. Wij zijn in gesprek met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, natuurorganisatie Landschap Overijssel en de provincie Overijssel om een plan te maken."

Handhaven

De wethouder wil niet gelijk handhaven. "Mijn eerste stap is altijd communicatie. We gaan daarom ook praten met de agrariërs en andere partijen uit het gebied."