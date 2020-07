Boerin schrijft lespakket voor MBO over natuurinclusieve landbouw

Het hoge gras komt tot aan haar knieën. Hier staat geen Engels raaigras, maar margrieten in het veld. Midden in het weiland, tussen witte schrikdraden, staan haar twee lakenvelders. "Deze koeien zijn erg robuust en kunnen de hoge grassen en kruiden prima verwerken."

Natuur nadoen

"Als regeneratieve boer kijk je hoe de natuur oorspronkelijk te werk gaat. Runderen in het wild blijven niet op één stuk grond staan. Die trekken van gebied naar gebied." En dat doet Beld in het klein na. Elke dag verplaatst ze de dieren, zodat planten tijd krijgen om te herstellen. Zo gaan de wortels steeds dieper de grond in. "Daarmee versterk je de biodiversiteit in de grond enorm en heb je ook minder last van droogte."

De droge mest zonder toevoegingen versterkt het bodemleven. Ze vertelt hoe het te werk gaat:

Switch

Voorheen werkte Beld als boswachter bij Staatsbosbeheer. "Tien jaar heb ik verteld over de natuur, maar dit is mijn echte droom. De natuur en het boerenleven combineren. Ik heb er zelfs mijn baan voor op gezegd."

Financieel

Maar van twee koeien en 150 vleeskippen kan je niet rondkomen. "Nog niet. Maar dat komt wel! Ik benader kopers direct. Er zit geen tussenhandel tussen en dat scheelt geld. Er zijn steeds meer mensen die dit soort vlees willen kopen, omdat ze de biodiversiteit belangrijk vinden."

Kringlooplandbouw

Deze manier van boeren is één voorbeeld van kringlooplandbouw. "Daarom heeft de WUR een wetenschapswinkel opgezet voor dit project. Samen met een ecoloog van Staatsbosbeheer en leerlingen van de universiteit van Wageningen wordt onderzocht of deze begrazingsstrategie waardevol is voor kruidenrijke graslanden. Waardoor de veerkracht in de bodem wordt behouden en de biodiversiteit wordt versterkt."

Toekomst

Juist de jeugd die inziet dat het huidige boerensysteem niet meer werkt, kan deze nieuwe manier gaan toepassen. "Want ik denk echt dat de jonge generatie met passie, dit wel ziet zitten."