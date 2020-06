Mathijs' (31) laatste wens gaat in vervulling: een uitvaart in De Grolsch Veste

De bekende klanken van Gerry & the Pacemakers galmen door De Grolsch Veste. Deze keer wordt er niet uitbundig meegezongen door duizenden voetbalfanaten, die sjaaltjes in de lucht houden. Deze keer zien we bedrukte gezichten, terwijl een kist het veld op wordt getild.

Bijzonder moment

Honderden mensen zien het vanaf de tribunes gebeuren. Een emotioneel, maar vooral ook bijzonder moment. Niet eerder is er zo'n afscheid geweest in het stadion; de voetbaltempel waar Mathijs zijn club zo vaak naar de overwinning schreeuwde.

You'll Never Walk Alone klinkt door de speakers terwijl de kist het veld op wordt getild:

De Enschedeër was 'jong en geliefd', merkte Heidi al snel. Ze kwam drie weken geleden in contact met hem om te praten over zijn afscheid. Want dat afscheid stond er aan te komen, wist Mathijs. Hij leed aan leverkanker.

Geliefd

Heidi, uitvaartbegeleider, zamelde in de weken voor zijn overlijden verhalen in, om tijdens de uitvaart te vertellen. "Ik wilde weten waar mensen aan dachten bij hem, welk gevoel ze bij hem hadden. Daarbij voelde je aan alles dat hij geliefd was."

Mathijs wilde eigenlijk maar één ding; dat er zoveel mogelijk mensen bij zijn uitvaart konden zijn. En dus ging Heidi aan de slag. "Al vrij snel hadden we een uitvaart geregeld op de parkeerplaats bij het stadion", vertelt ze trots. "Toen ik het hem vertelde was hij zo geel, door de kanker. Maar je zag die glinstering in z'n ogen. Hij was zó blij."

Maar het zou nog mooier worden. Vierhonderd mensen zaten op de hoofdtribune tijdens het indrukwekkende afscheid van de populaire Enschedeër. De voetbalfan zal het stadion nooit helemaal verlaten; hij krijgt gedenksteen in de wall of fame.