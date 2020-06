Stekker gaat erin: grootste drijvende zonnepark bij Zwolle aangesloten op het net

Vooruitlopend op het 'inpluggen' worden vandaag de eigendomspapieren overgedragen van het bouwconsortium GroenLeven naar Energiefonds Overijssel, Blauwvinger Energie en een private investeerder. Zwollenaren en andere geïnteresseerden kunnen straks ook zelf financieel participeren in het park. Na de zomer komt de mogelijkheid om een aandeel in het park aan te kopen.

Zonnepark lokaal eigendom

Vanwege de grootschalige opwekking en het lokale eigendom zijn de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle ook bij het project betrokken. Gedeputeerde Tijs de Bree: "Financieel komt het park door de overdracht van de aandelen en de participatie van het publiek straks ook echt in lokaal eigendom, een belangrijke randvoorwaarde in het klimaatakkoord”.

Uniek aan het park is dat de opgewekte stroom via lokale coöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden wordt.

De aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet is een mijlpaal voor de opwek van nieuwe energie in de regio Zwolle Gedeputeerde Tijs de Bree

Van zandwinning naar groene energie

De Bomhofsplas ligt ten noorden van de A28 bij Hessenpoort. De plas is een industriewater, er wordt zand gewonnen. Dat gebeurt al zo'n dertig jaar. Ondanks dat het een industriewater is, zit er onder- en bovenwaterleven in en rondom de zandwinplas.

Afgelopen half jaar is hard gewerkt in de Bomhofsplas (Foto: Archief RTV Oost)

Fotograaf: Archief RTV Oost

Afgelopen half jaar is hard gewerkt in de Bomhofsplas

'Lichtstraten' in het water

De 72.000 zonnepanelen die netjes in rijen in de plas dobberen vormen volgens de bouwers geen bedreiging voor dat onderwaterleven omdat ze alle licht weg zouden nemen. Ongeveer een derde van het wateroppervlak is bedekt met zonnepanelen. Er is tussen de rijen ruimte overgelaten waardoor 'lichtstraten' ontstaan en het water kan circuleren.